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  4. ДЖИМСИТИ: «Италия – крутая команда с большим количеством сильных сторон»
Чемпионат Европы
16 июня 2024, 02:55 | Обновлено 16 июня 2024, 03:02
57
0

ДЖИМСИТИ: «Италия – крутая команда с большим количеством сильных сторон»

Капитан сборной Албании оценил проигранную игру первого тура Евро-2024

16 июня 2024, 02:55 | Обновлено 16 июня 2024, 03:02
57
0
ДЖИМСИТИ: «Италия – крутая команда с большим количеством сильных сторон»
УЕФА. Берат Джимсити (справа)

Центральный защитник и капитан сборной Албании Берат Джимсити дал комментарии после матча своей команды против сборной Италии, в котором албанцы проиграли со счетом 1:2.

«Италия победу заслужила. После нашего гола мы оказались под ее мощным натиском.

Это крутая команда с таким количеством сильных сторон. Она очень опытна.

Стракоша несколькими решительными сейвами оставил нам шанс после того. как счет уже стал 2:1. Но у нас тоже были моменты с участием Маная», – сказал Джимсити.

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сборная Италии по футболу сборная Албании по футболу Евро-2024 Италия - Албания
Сергей Рипьюк Источник: УЕФА
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