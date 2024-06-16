Чемпионат Европы16 июня 2024, 02:55 | Обновлено 16 июня 2024, 03:02
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ДЖИМСИТИ: «Италия – крутая команда с большим количеством сильных сторон»
Капитан сборной Албании оценил проигранную игру первого тура Евро-2024
16 июня 2024, 02:55 | Обновлено 16 июня 2024, 03:02
57
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Центральный защитник и капитан сборной Албании Берат Джимсити дал комментарии после матча своей команды против сборной Италии, в котором албанцы проиграли со счетом 1:2.
«Италия победу заслужила. После нашего гола мы оказались под ее мощным натиском.
Это крутая команда с таким количеством сильных сторон. Она очень опытна.
Стракоша несколькими решительными сейвами оставил нам шанс после того. как счет уже стал 2:1. Но у нас тоже были моменты с участием Маная», – сказал Джимсити.
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