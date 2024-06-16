ДЖИМСИТИ: «Италия – крутая команда с большим количеством сильных сторон»

Центральный защитник и капитан сборной Албании Берат Джимсити дал комментарии после матча своей команды против сборной Италии, в котором албанцы проиграли со счетом 1:2.

«Италия победу заслужила. После нашего гола мы оказались под ее мощным натиском.

Это крутая команда с таким количеством сильных сторон. Она очень опытна.

Стракоша несколькими решительными сейвами оставил нам шанс после того. как счет уже стал 2:1. Но у нас тоже были моменты с участием Маная», – сказал Джимсити.