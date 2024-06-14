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Чемпионат Европы
14 июня 2024, 15:23 |
146
0

Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Венгрия – Швейцария

Второй день на Евро-2024 откроет противостояние Венгрии и Швейцарии

14 июня 2024, 15:23 |
146
0
Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Венгрия – Швейцария
УЕФА

15 июня в 16:00 в немецком Кельне второй игровой день на Евро-2024 начнется матчем группы А между сборными Венгрии и Швейцарии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В группе A, кроме Венгрии и Швейцарии, играют Германия и Шотландия. Видеотрансляцию матча можно посмотреть на сервисе MEGOGO и региональных каналах Суспільне.

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Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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