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Лига чемпионов
08 мая 2024, 12:10 | Обновлено 08 мая 2024, 12:19
667
0

Легенда сборной Франции обрушился на ПСЖ с критикой после вылета из ЛЧ

Биксант Лизаразю разочарован результатом парижской команды

08 мая 2024, 12:10 | Обновлено 08 мая 2024, 12:19
667
0
Легенда сборной Франции обрушился на ПСЖ с критикой после вылета из ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Энрике (в центре)

Бывший защитник сборной Франции Биксант Лизаразю, который в 1998 году стал чемпионом мира, а в 2000-м помог команде выиграть Евро, раскритиковал «ПСЖ» и его наставника Луиса Энрике после вылета из Лиги чемпионов от «Боруссии» Дортмунд.

«Им очень не хватило скромности. Получив Дортмунд в соперники, они были уверены, что выйдут в финал. Думаю, это было неуважительно по отношению к «Боруссии». Уже проиграв 0:1 и пострадав, Луис Энрике сказал, что знает одну фразу по-французски, и это фраза «Мы победим». Он выделывался. В какой-то момент все вернулось – против команды, которая в обоих матчах выиграла тактическую борьбу.

В чем заключалась тактика? Тренер Дортмунда принял довольно простые решения. Они очень низко оборонялись, чтобы не дать нападающим «ПСЖ» разогнаться. Они играли очень плотно. Это очень, очень хорошо работало. Они не дали «ПСЖ» проявить себя.

Перед матчем все говорили про Луиса Энрике как про тактического гения. Мы увидели, что это не так, потому что битву выиграл Эдин Терзич. Они смотрели на «Боруссию» сверху вниз. А ведь эта команда уже выигрывала Лигу чемпионов в 1997-м. Это не просто какая-то там команда для этого турнира. Они показали, что у них стальной характер, и идеально справились с тем, чтобы сдержать «ПСЖ», – заявил Лизаразю.

Напомним, ранее экс-игрок «Баварии» нашел парадокс в выходе «Боруссии» Дортмунд в финал ЛЧ.

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ПСЖ Боруссия Дортмунд ПСЖ - Боруссия Д Лига чемпионов
Юрій Остроумов Источник
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