Алонсо сохранял доверие большинства игроков Реала, пойдя на уступки

Значительная часть игроков «Реала» была на стороне Хаби Алонсо.

В понедельник мадридский коллектив прекратил сотрудничество со специалистом, который занял этот пост в конце мая. До завершения текущего сезона исполнять обязанности главного тренера будет Альваро Арбелоа.

По информации ESPN, столкнувшись с трудностями и внешним давлением, Алонсо старался подстроиться под ситуацию и наладить контакт с подопечными.

В частности, он пересмотрел строгость некоторых правил, увеличил количество дней отдыха для футболистов и искал особый подход к Винисиусу Жуниору, стремясь подчеркнуть его важную роль в составе.

Благодаря успешным результатам в матчах против «Севильи», «Алавеса» и «Талаверы» большинство игроков встало на сторону наставника. Футболисты согласились мириться с определенными методами управления, которые поначалу вызывали недовольство (например, чрезмерное внимание к видеоанализу).

Тем не менее, внутри коллектива понимали: в таком клубе, как «Реал», игровые показатели ноября и декабря неизбежно ведут к тренерской отставке.