Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Алонсо сохранял доверие большинства игроков Реала, пойдя на уступки
Испания
14 января 2026, 02:29 |
58
0

Алонсо сохранял доверие большинства игроков Реала, пойдя на уступки

Значительная часть игроков была на стороне Хаби

14 января 2026, 02:29 |
58
0
Алонсо сохранял доверие большинства игроков Реала, пойдя на уступки
Getty Images/Global Images Ukraine

Значительная часть игроков «Реала» была на стороне Хаби Алонсо.

В понедельник мадридский коллектив прекратил сотрудничество со специалистом, который занял этот пост в конце мая. До завершения текущего сезона исполнять обязанности главного тренера будет Альваро Арбелоа.

По информации ESPN, столкнувшись с трудностями и внешним давлением, Алонсо старался подстроиться под ситуацию и наладить контакт с подопечными.

В частности, он пересмотрел строгость некоторых правил, увеличил количество дней отдыха для футболистов и искал особый подход к Винисиусу Жуниору, стремясь подчеркнуть его важную роль в составе.

Благодаря успешным результатам в матчах против «Севильи», «Алавеса» и «Талаверы» большинство игроков встало на сторону наставника. Футболисты согласились мириться с определенными методами управления, которые поначалу вызывали недовольство (например, чрезмерное внимание к видеоанализу).

Тем не менее, внутри коллектива понимали: в таком клубе, как «Реал», игровые показатели ноября и декабря неизбежно ведут к тренерской отставке.

По теме:
Болельщики Реала обратились к экс-тренеру с просьбой вернуться
Совпадение или позиция? Почему Винисиус молчит после увольнения Алонсо
Экс-игрок сборной Украины: «Здесь или лизать задницу, или уважать себя»
Реал Мадрид Хаби Алонсо Альваро Арбелоа Винисиус Жуниор
Михаил Олексиенко Источник: ESPN
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Перерыв пошел на пользу. Манчестер Сити обыграл Ньюкасл
Футбол | 14 января 2026, 00:03 0
Перерыв пошел на пользу. Манчестер Сити обыграл Ньюкасл
Перерыв пошел на пользу. Манчестер Сити обыграл Ньюкасл

Голы Семеньо и Шерки обеспечили «горожанам» комфортное преимущество перед ответным матчем

Реал хочет назначить Клоппа вместо Алонсо. Тот уже дал ответ
Футбол | 13 января 2026, 08:59 3
Реал хочет назначить Клоппа вместо Алонсо. Тот уже дал ответ
Реал хочет назначить Клоппа вместо Алонсо. Тот уже дал ответ

У Юргена есть определенные условия

Усик без колебаний назвал супертяжа, который лучше Кличко и Джошуа
Бокс | 13.01.2026, 06:42
Усик без колебаний назвал супертяжа, который лучше Кличко и Джошуа
Усик без колебаний назвал супертяжа, который лучше Кличко и Джошуа
Динамо официально объявило о продлении контракта с игроком
Футбол | 13.01.2026, 16:48
Динамо официально объявило о продлении контракта с игроком
Динамо официально объявило о продлении контракта с игроком
Украинский боксер хочет получить паспорт гражданина другой страны
Бокс | 13.01.2026, 19:04
Украинский боксер хочет получить паспорт гражданина другой страны
Украинский боксер хочет получить паспорт гражданина другой страны
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ФЬЮРИ выбрал победителя боя Усик – Уайлдер: «У него нет ни единого шанса»
ФЬЮРИ выбрал победителя боя Усик – Уайлдер: «У него нет ни единого шанса»
13.01.2026, 05:22 2
Бокс
Ребров принял решение об участии Ярмоленко в матчах сборной Украины
Ребров принял решение об участии Ярмоленко в матчах сборной Украины
12.01.2026, 06:30 6
Футбол
Явгусишин победил самого неудобного соперника по «правилу мертвого тела»
Явгусишин победил самого неудобного соперника по «правилу мертвого тела»
12.01.2026, 14:06 18
Другие виды
ПСЖ с Забарным проиграл дерби и сенсационно выбыл из Кубка Франции
ПСЖ с Забарным проиграл дерби и сенсационно выбыл из Кубка Франции
13.01.2026, 00:07 22
Футбол
Разворот на 180 градусов. Усик шокировал Британию своим решением
Разворот на 180 градусов. Усик шокировал Британию своим решением
12.01.2026, 00:25 2
Бокс
Бывший тренер Динамо призвал россиян ехать воевать в Украину
Бывший тренер Динамо призвал россиян ехать воевать в Украину
12.01.2026, 08:00 22
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Реал Мадрид уволил Хаби Алонсо
ОФИЦИАЛЬНО. Реал Мадрид уволил Хаби Алонсо
12.01.2026, 19:18 84
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Реал сразу назначил нового тренера после увольнения Алонсо
ОФИЦИАЛЬНО. Реал сразу назначил нового тренера после увольнения Алонсо
12.01.2026, 19:27 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем