Экс-игрок Баварии нашел парадокс в выходе Боруссии Дортмунд в финал ЛЧ
Оуэн Харгривз – о достижении «шмелей»
Бывший полузащитник «Баварии» Оуэн Харгривз высказался о выходе «Боруссии» Дортмунд в финал Лиги чемпионов, найдя его довольно-таки парадоксальным.
Как известно, «шмели» в 1/2 финала турнира два раза обыграли со счетом 1:0 парижский «ПСЖ». В ответном матче они победили в Париже.
«Вратарь Грегор Кобель сделал несколько важнейших сэйвов. Никлас Фюллькруг отлично проявил себя, и вся команда сыграла как настоящая команда – выдающееся выступление.
Она на 24 очка отстает от «Байера» в Бундеслиге и выходит в финал Лиги чемпионов. Удивительно!», – заявил Харгривз в эфире TNT Sports.
Ранее сообщалось, что «ПСЖ» установил пирровый рекорд в Лиге чемпионов за последние 20 лет.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Андрей Лунин вряд ли перейдет в «ПСЖ»
Мичел опасается, что команду покинет большое количество ведущих футболистов