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Лига чемпионов
08 мая 2024, 11:14 | Обновлено 08 мая 2024, 11:17
1009
0

Экс-игрок Баварии нашел парадокс в выходе Боруссии Дортмунд в финал ЛЧ

Оуэн Харгривз – о достижении «шмелей»

08 мая 2024, 11:14 | Обновлено 08 мая 2024, 11:17
1009
0
Экс-игрок Баварии нашел парадокс в выходе Боруссии Дортмунд в финал ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший полузащитник «Баварии» Оуэн Харгривз высказался о выходе «Боруссии» Дортмунд в финал Лиги чемпионов, найдя его довольно-таки парадоксальным.

Как известно, «шмели» в 1/2 финала турнира два раза обыграли со счетом 1:0 парижский «ПСЖ». В ответном матче они победили в Париже.

«Вратарь Грегор Кобель сделал несколько важнейших сэйвов. Никлас Фюллькруг отлично проявил себя, и вся команда сыграла как настоящая команда – выдающееся выступление.

Она на 24 очка отстает от «Байера» в Бундеслиге и выходит в финал Лиги чемпионов. Удивительно!», – заявил Харгривз в эфире TNT Sports.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» установил пирровый рекорд в Лиге чемпионов за последние 20 лет.

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Лига чемпионов Боруссия Дортмунд ПСЖ - Боруссия Д Оуэн Харгривз
Юрій Остроумов Источник: Metro
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