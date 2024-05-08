ПСЖ установил пирровый рекорд в Лиге чемпионов за последние 20 лет

7 мая в ответном матче полуфинале Лиги чемпионов в Париже местный «ПСЖ» проиграл «Боруссии» Дортмунд со счетом 0:1.

Второе поражение поставило крест на претязаниях парижан выйти в финал турнира – борьбу за трофей продолжили «шмели».

Во второй игре с дортмундцами игроки «ПСЖ» нанесли 4 удара в каркас ворот соперника – это рекорд за один матч в плей-офф Лиги чемпионов. Также парижане установили рекорд двухматчевых раундов в плей-офф ЛЧ (6 ударов в каркас).

Ко всему прочему, у «ПСЖ» оказалось 14 попаданий в каркас ворот соперника в нынешнем сезоне Лиги чемпионов. Это высшее достижение турнира за последние 20 лет.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» отметился антидостижением для полуфиналов ЛЧ.