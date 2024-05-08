ПСЖ отметился антидостижением для полуфиналов ЛЧ

7 мая в Париже в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов отношения выяснили местный «ПСЖ» и дортмундская «Боруссия».

Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу немецкой команды, которая вышла в финал турнира.

«ПСЖ» в своей истории потерпел 6 поражение в полуфинале Лиги чемпионов по сумме двух матчей из семи попыток. Это означает, что парижане имеют 86% неудач в 1/2 финала турнира – это самый высокий показатель среди всех клубов, игравших на этой стадии не менее пяти раз.

Единственная победа «ПСЖ» в полуфинале датирована 2020 годом над «Лейпцигом» (3:0). Тогда полуфиналы из-за пандемии коронавируса состояли из одного матча.