14 января на Картуха пройдет матч 1/8 финала кубка Испании, в котором Бетис встретится с Эльче. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Бетис

Команда достаточно долго играет под руководством одного и того же наставника, Мануэля Пеллегрини. Впрочем, причина проста: он обеспечивает стабильно неплохие результаты. Вот и сейчас, как и в прошлом сезоне, идут на шестом месте в Примере. Еще и параллельно испанцы, как и ждали от них, достаточно спокойно и солидно проходят основной раунд Лиги Европы: там взято уже четыре победы и пара ничьих, что гарантировало досрочный выход в плей-офф.

Но при этом 2026-й год начал клуб из Севильи откровенно неудачно. Сначала было и вовсе разгромное поражение, 1:5, правда, в Мадриде против Реала. Но потом и с новичком-аутсайдером, Овьедо, ограничились только ничьей 1:1. И это еще Ло Чельсо аж на 83-й минуте сровнял с передачи Антони, позволив избежать полного позора!

Эльче

Клуб после очередного спада в Сегунду поначалу не блистал. И даже заканчивал летом 2024-го на одиннадцатой позиции. Но именно после этого на тренерском посту появился Эдер Сарабия. Тот с первой же попытки превратил своих подопечных в лидеры дивизиона. И, главное, уже после повышение в Примеру новичок там не затерялся. На данный момент в активе пять побед и 23 очка - такие результаты позволяют держаться в верхней части текущей турнирной таблицы. Формально можно даже попытаться весной замахнуться даже на билет как минимум в Лигу конференций!

Альтернативное поле для амбиций - кубок страны. Там продолжается борьба, правда, пока что и соперники были явно простыми. Сначала и вовсе выбили некие Лос Гаррес и Кинтанар-дель-Рей. И только в декабре попался хотя бы Эйбар, хорошо знакомый по борьбе в Сегунде. Его победили на выезде за счет единственного гола Боаяра, что был забит в середине первого тайма.

Статистика личных встреч

В сезоне 2022/2023 оба матча закончились победами Эльче. Но, снова сыграв в августе, закончили ничьей 1:1 на поле новичка.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут победы хозяев в зрелищном поединке. Поспорим как минимум со вторым - тут ждем тотал меньше 3,0 голов (коэффициент - 1,63 по линии БК betking).