Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Бетис одержал волевую победу над Эльче и вышел в четвертьфинал Кубка
Кубок Испании
Бетис
14.01.2026 22:00 – FT 2 : 1
Эльче
Испания
15 января 2026, 00:47 | Обновлено 15 января 2026, 01:49
Бетис одержал волевую победу над Эльче и вышел в четвертьфинал Кубка

Зелено-белые уступали в счете, но сумели отыграться и забить победный гол

Getty Images/Global Images Ukraine

Бетис завоевал путевку в четвертьфинал Кубка Испании, одолев Эльче со счетом 2:1 в матче 1/8 финала.

Поединок на Эстадио де Ла Картуха в Севилье получился напряженным.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

После перерыва счет открыл для Эльче открыл Лео Петро.

Однако ответ Бетиса был серьезным. Чими Авила оформил дубль и принес Бетису волевую победу и выход в четвертьфинал.

Кубок Испании. 1/8 финала, 14 января 2026

Бетис – Эльче – 2:1

Голы: Чими Авила, 68, 80 – Лео Петро, 58

Удаление: Эдер Сарабия, 90+6 (Эльче)

