Бетис одержал волевую победу над Эльче и вышел в четвертьфинал Кубка

Бетис завоевал путевку в четвертьфинал Кубка Испании, одолев Эльче со счетом 2:1 в матче 1/8 финала.

Поединок на Эстадио де Ла Картуха в Севилье получился напряженным.

После перерыва счет открыл для Эльче открыл Лео Петро.

Однако ответ Бетиса был серьезным. Чими Авила оформил дубль и принес Бетису волевую победу и выход в четвертьфинал.

Кубок Испании. 1/8 финала, 14 января 2026

Бетис – Эльче – 2:1

Голы: Чими Авила, 68, 80 – Лео Петро, 58

Удаление: Эдер Сарабия, 90+6 (Эльче)