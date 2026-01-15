Бетис одержал волевую победу над Эльче и вышел в четвертьфинал Кубка
Зелено-белые уступали в счете, но сумели отыграться и забить победный гол
Бетис завоевал путевку в четвертьфинал Кубка Испании, одолев Эльче со счетом 2:1 в матче 1/8 финала.
Поединок на Эстадио де Ла Картуха в Севилье получился напряженным.
После перерыва счет открыл для Эльче открыл Лео Петро.
Однако ответ Бетиса был серьезным. Чими Авила оформил дубль и принес Бетису волевую победу и выход в четвертьфинал.
Кубок Испании. 1/8 финала, 14 января 2026
Бетис – Эльче – 2:1
Голы: Чими Авила, 68, 80 – Лео Петро, 58
Удаление: Эдер Сарабия, 90+6 (Эльче)
