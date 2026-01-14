Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Франции
Байо
13.01.2026 22:00 – FT 0 : 9
Марсель
Кубок Франции
14 января 2026, 02:53 | Обновлено 14 января 2026, 03:42
Байо – Марсель – 0:9. Хет-трик Гринвуда в Кубке. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 1/16 финала Кубка Франции

Байо – Марсель – 0:9. Хет-трик Гринвуда в Кубке. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 1/16 финала Кубка Франции Марсель не оставил никаких шансов Байо, команде 6-го дивизиона.

Гости одержав сокрушительную выездную победу. Поединок состоялся 13 января на Стад Мишель д'Орнаро в Кане.

Хет-трик оформил Мейсон Гринвуд. Финальный свисток зафиксировал счет 9:0.

Марсель очень уверенно вышел в 1/8 финала Кубка Франции, откуда уже выбыл ПСЖ.

Кубок Франции. 1/16 финала, 13 января 2026

Байо – Марсель – 0:9

Голы: Гомес, 13, Траоре, 19, Гринвуд, 26, 49, 90, Гуири, 32, 55, Иган-Райли, 80, Мопе, 86

Видео голов и обзор матча

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Мейсон Гринвуд (Марсель), асcист Бенжамен Павар.
86’
ГОЛ ! Мяч забил Неаль Мопе (Марсель), асcист Микаэль Мурильо.
80’
ГОЛ ! Мяч забил Конрад Иган-Райли (Марсель), асcист Мейсон Гринвуд.
55’
ГОЛ ! Мяч забил Амин Гуири (Марсель), асcист Мейсон Гринвуд.
49’
ГОЛ ! Мяч забил Мейсон Гринвуд (Марсель), асcист Амин Гуири.
32’
ГОЛ ! Мяч забил Амин Гуири (Марсель), асcист Хамед Траоре.
26’
ГОЛ ! Мяч забил Мейсон Гринвуд (Марсель), асcист Мэтт О’Райли.
19’
ГОЛ ! Мяч забил Хамед Траоре (Марсель).
13’
ГОЛ ! Мяч забил Анхель Гомес (Марсель), асcист Микаэль Мурильо.
По теме:
Реал Сосьедад – Осасуна – 2:2 (пен 4:3). Серия пенальти. Видео голов, обзор
Культураль Леонесса – Атлетик – 3:4 (д.в.). Кубковая драма. Видео голов
Твенте переиграл Утрехт и вышел в четвертьфинал Кубка Нидерландов
Марсель хет-трик Кубок Франции по футболу видео голов и обзор Хамед Траоре Эйнджел Гомес Мейсон Гринвуд Нил Мопе Амин Гуири
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
