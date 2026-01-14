Байо – Марсель – 0:9. Хет-трик Гринвуда в Кубке. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 1/16 финала Кубка Франции
В матче 1/16 финала Кубка Франции Марсель не оставил никаких шансов Байо, команде 6-го дивизиона.
Гости одержав сокрушительную выездную победу. Поединок состоялся 13 января на Стад Мишель д'Орнаро в Кане.
Хет-трик оформил Мейсон Гринвуд. Финальный свисток зафиксировал счет 9:0.
Марсель очень уверенно вышел в 1/8 финала Кубка Франции, откуда уже выбыл ПСЖ.
Кубок Франции. 1/16 финала, 13 января 2026
Байо – Марсель – 0:9
Голы: Гомес, 13, Траоре, 19, Гринвуд, 26, 49, 90, Гуири, 32, 55, Иган-Райли, 80, Мопе, 86
