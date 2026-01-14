Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Кубок Франции. Марсель отгрузил 9 мячей в ворота команды 6-го дивизиона
Кубок Франции
Байо
13.01.2026 22:00 – FT 0 : 9
Марсель
Кубок Франции
14 января 2026, 00:51 | Обновлено 14 января 2026, 01:06
Кубок Франции. Марсель отгрузил 9 мячей в ворота команды 6-го дивизиона

Мейсон Гринвуд оформил хет-трик в матче 1/16 финала

Кубок Франции. Марсель отгрузил 9 мячей в ворота команды 6-го дивизиона
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 1/16 финала Кубка Франции Марсель не оставил никаких шансов Байо, команде 6-го дивизиона.

Гости одержав сокрушительную выездную победу со счетом 9:0. Поединок состоялся 13 января на Стад Мишель д'Орнаро в Кане.

Уже в первом тайме гости сняли все вопросы победителя. Марсель четырежды поразил ворота соперника до перерыва. Отличились Эйнджел Гомес, Хамед Траоре, Мейсон Гринвуд и Амин Гуири (4:0).

Второй тайм превратился в настоящий фестиваль голов. Еще два мяча забили Гринвуд и Гуири, а в конце встречи свои голы добавили Си Джей Иган-Райли, Нил Мопе и снова Гринвуд, оформивший хет-трик.

Финальный свисток зафиксировал счёт 9:0. Марсель очень уверенно вышел в 1/8 финала Кубка Франции.

Кубок Франции. 1/16 финала, 13 января 2026

Байо – Марсель – 0:9

Голы: Гомес, 13, Траоре, 19, Гринвуд, 26, 49, 90, Гуири, 32, 55, Иган-Райли, 80, Мопе, 86

Видео голов и обзор матча

Фотогалерея

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Мейсон Гринвуд (Марсель), асcист Бенжамен Павар.
86’
ГОЛ ! Мяч забил Неаль Мопе (Марсель), асcист Микаэль Мурильо.
80’
ГОЛ ! Мяч забил Конрад Иган-Райли (Марсель), асcист Мейсон Гринвуд.
55’
ГОЛ ! Мяч забил Амин Гуири (Марсель), асcист Мейсон Гринвуд.
49’
ГОЛ ! Мяч забил Мейсон Гринвуд (Марсель), асcист Амин Гуири.
32’
ГОЛ ! Мяч забил Амин Гуири (Марсель), асcист Хамед Траоре.
26’
ГОЛ ! Мяч забил Мейсон Гринвуд (Марсель), асcист Мэтт О’Райли.
19’
ГОЛ ! Мяч забил Хамед Траоре (Марсель).
13’
ГОЛ ! Мяч забил Анхель Гомес (Марсель), асcист Микаэль Мурильо.
По теме:
Забил Гризманн. Атлетико минимально обыграл Депортиво в Кубке Испании
Ньюкасл – Ман Сити – 0:2. Семеньо и Шерки. Видео голов и обзор
Команда Бензема упустила шанс приблизиться в таблице к Роналду и Ко
Кубок Франции по футболу Мейсон Гринвуд Марсель хет-трик Эйнджел Гомес Хамед Траоре Амин Гуири Нил Мопе видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
