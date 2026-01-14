Кубок Франции. Марсель отгрузил 9 мячей в ворота команды 6-го дивизиона
Мейсон Гринвуд оформил хет-трик в матче 1/16 финала
В матче 1/16 финала Кубка Франции Марсель не оставил никаких шансов Байо, команде 6-го дивизиона.
Гости одержав сокрушительную выездную победу со счетом 9:0. Поединок состоялся 13 января на Стад Мишель д'Орнаро в Кане.
Уже в первом тайме гости сняли все вопросы победителя. Марсель четырежды поразил ворота соперника до перерыва. Отличились Эйнджел Гомес, Хамед Траоре, Мейсон Гринвуд и Амин Гуири (4:0).
Второй тайм превратился в настоящий фестиваль голов. Еще два мяча забили Гринвуд и Гуири, а в конце встречи свои голы добавили Си Джей Иган-Райли, Нил Мопе и снова Гринвуд, оформивший хет-трик.
Финальный свисток зафиксировал счёт 9:0. Марсель очень уверенно вышел в 1/8 финала Кубка Франции.
Кубок Франции. 1/16 финала, 13 января 2026
Байо – Марсель – 0:9
Голы: Гомес, 13, Траоре, 19, Гринвуд, 26, 49, 90, Гуири, 32, 55, Иган-Райли, 80, Мопе, 86
Видео голов и обзор матча
Фотогалерея
События матча
