Кубок Франции. Марсель отгрузил 9 мячей в ворота команды 6-го дивизиона

В матче 1/16 финала Кубка Франции Марсель не оставил никаких шансов Байо, команде 6-го дивизиона.

Гости одержав сокрушительную выездную победу со счетом 9:0. Поединок состоялся 13 января на Стад Мишель д'Орнаро в Кане.

Уже в первом тайме гости сняли все вопросы победителя. Марсель четырежды поразил ворота соперника до перерыва. Отличились Эйнджел Гомес, Хамед Траоре, Мейсон Гринвуд и Амин Гуири (4:0).

Второй тайм превратился в настоящий фестиваль голов. Еще два мяча забили Гринвуд и Гуири, а в конце встречи свои голы добавили Си Джей Иган-Райли, Нил Мопе и снова Гринвуд, оформивший хет-трик.

Финальный свисток зафиксировал счёт 9:0. Марсель очень уверенно вышел в 1/8 финала Кубка Франции.

Кубок Франции. 1/16 финала, 13 января 2026

Байо – Марсель – 0:9

Голы: Гомес, 13, Траоре, 19, Гринвуд, 26, 49, 90, Гуири, 32, 55, Иган-Райли, 80, Мопе, 86

