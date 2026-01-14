Динамо потеряет дорогого легионера. Он договорился с новым клубом

Вингер киевского «Динамо» Витиньо, который сейчас выступает на правах аренды за бразильский «Интернасьонал», уже решил, где продолжит карьеру. Как сообщает Diário do Peixe, футболист подписал предварительный контракт с «Сантосом» и присоединится к клубу с 1 июля 2026 года на правах свободного агента.

По информации источника, «Сантос» не будет платить компенсацию за трансфер, ограничившись подписным бонусом и зарплатой игрока. В то же время бразильский клуб пытается договориться с «Интернасьоналом» и «Динамо» о досрочном прекращении аренды, однако «колорадо» готовы отпустить Витиньо только за финансовую компенсацию.

Отметим, что «Интернасьонал» был заинтересован в продолжении сотрудничества с футболистом, но сам Витиньо выбрал вариант с переходом в «Сантос».

Напомним, Витиньо летом 2021 года перешел в «Динамо» за 6 миллионов евро из «Атлетико Паранаэнсе». После начала полномасштабной фазы российско-украинской войны вингер покинул страну и с тех пор на правах аренды выступает на родине, успев поиграть за «Атлетико Паранаэнсе», «РБ Брагантино» и «Интернасьонал».