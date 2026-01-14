Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Бразилия
14 января 2026, 00:28 |
Динамо потеряет дорогого легионера. Он договорился с новым клубом

Витинья перейдет в «Сантос»

14 января 2026, 00:28 |
Динамо потеряет дорогого легионера. Он договорился с новым клубом
Getty Images/Global Images Ukraine. Витиньо

Вингер киевского «Динамо» Витиньо, который сейчас выступает на правах аренды за бразильский «Интернасьонал», уже решил, где продолжит карьеру. Как сообщает Diário do Peixe, футболист подписал предварительный контракт с «Сантосом» и присоединится к клубу с 1 июля 2026 года на правах свободного агента.

По информации источника, «Сантос» не будет платить компенсацию за трансфер, ограничившись подписным бонусом и зарплатой игрока. В то же время бразильский клуб пытается договориться с «Интернасьоналом» и «Динамо» о досрочном прекращении аренды, однако «колорадо» готовы отпустить Витиньо только за финансовую компенсацию.

Отметим, что «Интернасьонал» был заинтересован в продолжении сотрудничества с футболистом, но сам Витиньо выбрал вариант с переходом в «Сантос».

Напомним, Витиньо летом 2021 года перешел в «Динамо» за 6 миллионов евро из «Атлетико Паранаэнсе». После начала полномасштабной фазы российско-украинской войны вингер покинул страну и с тех пор на правах аренды выступает на родине, успев поиграть за «Атлетико Паранаэнсе», «РБ Брагантино» и «Интернасьонал».

Дмитрий Олийченко Источник: Antenados no Futebol
