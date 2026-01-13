Экс-игрок ПСЖ и обидчик сборной Украины объявил о завершении карьеры
Защитник Мамаду Сако повесил бутсы на гвоздь в возрасте 35 лет
Бывший футболист ПСЖ и сборной Франции Мамаду Сако официально объявил о завершении профессиональной карьеры в возрасте 35 лет.
Об этом он сообщил на стадионе «Парк де Пренс» перед матчем 1/16 финала Кубка Франции, в котором «Париж» сенсационно одолел ПСЖ со счетом 1:0.
Сако является воспитанником «Парижа», но профессиональную карьеру начал в академии ПСЖ, где провел 201 матч и стал самым молодым капитаном в истории команды (17 лет и 8 месяцев).
Позже выступал за английские «Ливерпуль» и «Кристал Пэлас», французский «Монпелье» и «Торпедо» Кутаиси. В июле прошлого года Мамаду покинул чемпионат Грузии и с тех пор находился в статусе свободного агента.
Одним из ярких моментов в карьере защитника стал матч сборной Франции против Украины в плей-офф квалификации ЧМ-2014. Сако оформил дубль в ворота «сине-желтой» команды и позволил французам квалифицироваться на мундиаль (0:2, 3:0).
🚨 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟: Mamadou Sakho has announced his retirement from professional football at the Parc des Princes before the Paris Derby. 👋— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) January 12, 2026
He is 35-years old. ❤️💙 pic.twitter.com/rQ8cqEgiFj
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Блогер Sport.ua Алексей Рыжков – о медийной революции в «Жироне» после прихода украинца
Василий Курко в январе покинул «Оболонь» и теперь присоединится к одесской команде