Экс-игрок ПСЖ и обидчик сборной Украины объявил о завершении карьеры

Бывший футболист ПСЖ и сборной Франции Мамаду Сако официально объявил о завершении профессиональной карьеры в возрасте 35 лет.

Об этом он сообщил на стадионе «Парк де Пренс» перед матчем 1/16 финала Кубка Франции, в котором «Париж» сенсационно одолел ПСЖ со счетом 1:0.

Сако является воспитанником «Парижа», но профессиональную карьеру начал в академии ПСЖ, где провел 201 матч и стал самым молодым капитаном в истории команды (17 лет и 8 месяцев).

Позже выступал за английские «Ливерпуль» и «Кристал Пэлас», французский «Монпелье» и «Торпедо» Кутаиси. В июле прошлого года Мамаду покинул чемпионат Грузии и с тех пор находился в статусе свободного агента.

Одним из ярких моментов в карьере защитника стал матч сборной Франции против Украины в плей-офф квалификации ЧМ-2014. Сако оформил дубль в ворота «сине-желтой» команды и позволил французам квалифицироваться на мундиаль (0:2, 3:0).