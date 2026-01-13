Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-игрок ПСЖ и обидчик сборной Украины объявил о завершении карьеры
Франция
13 января 2026, 13:01 |
175
0

Экс-игрок ПСЖ и обидчик сборной Украины объявил о завершении карьеры

Защитник Мамаду Сако повесил бутсы на гвоздь в возрасте 35 лет

13 января 2026, 13:01 |
175
0
Экс-игрок ПСЖ и обидчик сборной Украины объявил о завершении карьеры
Getty Images/Global Images Ukraine. Мамаду Сако

Бывший футболист ПСЖ и сборной Франции Мамаду Сако официально объявил о завершении профессиональной карьеры в возрасте 35 лет.

Об этом он сообщил на стадионе «Парк де Пренс» перед матчем 1/16 финала Кубка Франции, в котором «Париж» сенсационно одолел ПСЖ со счетом 1:0.

Сако является воспитанником «Парижа», но профессиональную карьеру начал в академии ПСЖ, где провел 201 матч и стал самым молодым капитаном в истории команды (17 лет и 8 месяцев).

Позже выступал за английские «Ливерпуль» и «Кристал Пэлас», французский «Монпелье» и «Торпедо» Кутаиси. В июле прошлого года Мамаду покинул чемпионат Грузии и с тех пор находился в статусе свободного агента.

Одним из ярких моментов в карьере защитника стал матч сборной Франции против Украины в плей-офф квалификации ЧМ-2014. Сако оформил дубль в ворота «сине-желтой» команды и позволил французам квалифицироваться на мундиаль (0:2, 3:0).

По теме:
Во Франции оценили игру Забарного после сенсационного вылета ПСЖ из Кубка
Забарный отреагировал на сенсационное поражение ПСЖ от ФК Париж в Кубке
Статистика Забарного в матче Кубка Франции. Очередной провал Ильи?
чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) ПСЖ Париж Мамаду Сако завершение карьеры
Николай Тытюк Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Жиронская сотня Цыганкова: Виктор обусловил вектор
Футбол | 13 января 2026, 12:24 0
Жиронская сотня Цыганкова: Виктор обусловил вектор
Жиронская сотня Цыганкова: Виктор обусловил вектор

Блогер Sport.ua Алексей Рыжков – о медийной революции в «Жироне» после прихода украинца

Черноморец подпишет контракт с опытным экс-защитником киевского клуба
Футбол | 12 января 2026, 13:17 2
Черноморец подпишет контракт с опытным экс-защитником киевского клуба
Черноморец подпишет контракт с опытным экс-защитником киевского клуба

Василий Курко в январе покинул «Оболонь» и теперь присоединится к одесской команде

Лунин и Ко отреагировали на неожиданное увольнение Хаби Алонсо из Реала
Футбол | 13.01.2026, 08:18
Лунин и Ко отреагировали на неожиданное увольнение Хаби Алонсо из Реала
Лунин и Ко отреагировали на неожиданное увольнение Хаби Алонсо из Реала
Куртуа обратился к Алонсо после его отставки из Реала
Футбол | 13.01.2026, 06:04
Куртуа обратился к Алонсо после его отставки из Реала
Куртуа обратился к Алонсо после его отставки из Реала
Ястремская меньше чем за час разгромно проиграла лаки-лузеру в Аделаиде
Теннис | 13.01.2026, 11:07
Ястремская меньше чем за час разгромно проиграла лаки-лузеру в Аделаиде
Ястремская меньше чем за час разгромно проиграла лаки-лузеру в Аделаиде
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Стало известно, сколько заработала Свитолина за трофей WTA 250 в Окленде
Стало известно, сколько заработала Свитолина за трофей WTA 250 в Окленде
12.01.2026, 23:23
Теннис
Алонсо сам решил уйти из Реала из-за этих людей. Основная причина отставки
Алонсо сам решил уйти из Реала из-за этих людей. Основная причина отставки
13.01.2026, 07:45 6
Футбол
Тони БЕЛЛЬЮ: «Усик скоро скажет свое слово. А потом все бросятся на...»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Усик скоро скажет свое слово. А потом все бросятся на...»
11.01.2026, 20:05
Бокс
Зидан достиг соглашения с новой командой на фоне слухов о Ман Юнайтед
Зидан достиг соглашения с новой командой на фоне слухов о Ман Юнайтед
12.01.2026, 05:30
Футбол
Мозес ИТАУМА: «Он уже не тот, старый и списанный боксер»
Мозес ИТАУМА: «Он уже не тот, старый и списанный боксер»
12.01.2026, 09:00
Бокс
Бывший тренер Динамо призвал россиян ехать воевать в Украину
Бывший тренер Динамо призвал россиян ехать воевать в Украину
12.01.2026, 08:00 20
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Реал сразу назначил нового тренера после увольнения Алонсо
ОФИЦИАЛЬНО. Реал сразу назначил нового тренера после увольнения Алонсо
12.01.2026, 19:27 7
Футбол
Разворот на 180 градусов. Усик шокировал Британию своим решением
Разворот на 180 градусов. Усик шокировал Британию своим решением
12.01.2026, 00:25 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем