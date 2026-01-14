Бывший тренер Шахтера среди главных кандидатов на пост в МЮ

Невзирая на то, что Майкл Каррик был назначен наставником «Манчестер Юнайтед», руководство клуба продолжает активные поиски специалиста для долгосрочного сотрудничества на замену Рубену Амориму.

По сведениям источника, одним из приоритетных кандидатов на роль главного тренера считается наставник «Марселя» Роберто Де Дзерби.

Итальянский тренер обратил на себя внимание благодаря успешным результатам в «Брайтоне» и французском «Марселе». Де Дзерби славится тактической гибкостью и солидным опытом в топовых европейских чемпионатах, что делает его крайне интересным вариантом для «красных дьяволов».

Помимо итальянца, в шорт–лист претендентов включены специалисты, имеющие опыт работы в АПЛ и с национальными командами. Среди них фигурируют Оливер Гласнер, Марку Силва и Андони Ираола.

Также упоминаются именитые тренеры: Томас Тухель, Маурисио Почеттино и Карло Анчелотти, который может освободиться по окончании мирового первенства.

Стоит напомнить, что в период с 2021 по 2022 год Де Дзерби возглавлял донецкий «Шахтер».