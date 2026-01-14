Виталий Сачко – Лиам Драксль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

14 января украинский теннисист Виталий Сачко (АТР 166) продолжит выступления в квалификации Открытого чемпионата Австралии 2026.

В полуфинале отбора украинец поборется с представителем Канады Лиамом Дракслем (АТР 145). Поединок начнется ориентировочно в 07:00 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет первое очное противостояние соперников.

Победитель встречи в финале квалификации сыграет либо с Маккензи Макдональдом, либо с Уго Гренье.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА