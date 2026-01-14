Australian Open14 января 2026, 02:07 |
Виталий Сачко – Лиам Драксль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча второго раунда квалификации Australian Open 2026
14 января 2026, 02:07 |
14 января украинский теннисист Виталий Сачко (АТР 166) продолжит выступления в квалификации Открытого чемпионата Австралии 2026.
В полуфинале отбора украинец поборется с представителем Канады Лиамом Дракслем (АТР 145). Поединок начнется ориентировочно в 07:00 по Киеву.
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
Это будет первое очное противостояние соперников.
Победитель встречи в финале квалификации сыграет либо с Маккензи Макдональдом, либо с Уго Гренье.
