Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Арсенал – Челси. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Англия
23 апреля 2024, 22:24 |
653
1

Арсенал – Челси. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите самые интересные моменты топматча АПЛ

23 апреля 2024, 22:24 |
653
1
Арсенал – Челси. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Во вторник, 23 апреля, проходит перенесенный матч 29-го тура Английской Премьер-лиги, в котором играют «Арсенал» и «Челси».

Игра проходит в Лондоне на стадионе «Эмирейтс».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Фулбек «Арсенала» Александр Зинченко начал этот матч в запасе, а вингер «Челси» Михаил Мудрик вышел в стартовом составе.

АПЛ. 29-й тур, 23 апреля (обновляется)

Арсенал – Челси – 1:0
Гол: Троссард, 5.

Трансляция матча

По теме:
ВИДЕО. Троссард шокировал пенсионеров. Арсенал забил быстрый гол в топматче
Сыграет ли Зинченко и Мудрик? Известны составы на матч Арсенал – Челси
В Англии рассказали, планирует ли Челси летом продавать Мудрика
Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Александр Зинченко Михаил Мудрик Челси Арсенал - Челси видео голов и обзор
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лунин сомневается, оставаться ли в Реале. Есть предложения от трех грандов
Футбол | 23 апреля 2024, 13:45 31
Лунин сомневается, оставаться ли в Реале. Есть предложения от трех грандов
Лунин сомневается, оставаться ли в Реале. Есть предложения от трех грандов

Украинский вратарь летом может перейти в другую команду

Источник: друг Милевского пытался подкупить не только 2 игроков Миная
Футбол | 23 апреля 2024, 16:36 19
Источник: друг Милевского пытался подкупить не только 2 игроков Миная
Источник: друг Милевского пытался подкупить не только 2 игроков Миная

Но футболисты закарпатской команды отказали в «сотрудничестве» Сергею Третьяку

Таблица Ла Лиги после Эль Класико, победы Жироны и поражения Атлетико
Футбол | 23.04.2024, 12:00
Таблица Ла Лиги после Эль Класико, победы Жироны и поражения Атлетико
Таблица Ла Лиги после Эль Класико, победы Жироны и поражения Атлетико
Лацио – Ювентус. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Кубка Италии
Футбол | 23.04.2024, 20:14
Лацио – Ювентус. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Кубка Италии
Лацио – Ювентус. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Кубка Италии
Стала известна реакция Анчелотти на голевую ошибку Лунина в матче с Барсой
Футбол | 23.04.2024, 07:51
Стала известна реакция Анчелотти на голевую ошибку Лунина в матче с Барсой
Стала известна реакция Анчелотти на голевую ошибку Лунина в матче с Барсой
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Василий Гредюшкин
Почетіно??що за  гра??
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Известно, кто заменит Фьюри в бою с Усиком, если Тайсон опять травмируется
Известно, кто заменит Фьюри в бою с Усиком, если Тайсон опять травмируется
22.04.2024, 14:37 1
Бокс
Реал – Барселона – 3:2. Яркое Эль-Классико. Видео голов и обзор
Реал – Барселона – 3:2. Яркое Эль-Классико. Видео голов и обзор
22.04.2024, 00:10 2
Футбол
Агент Луческу рассказал, почему бывший тренер Динамо был в Киеве
Агент Луческу рассказал, почему бывший тренер Динамо был в Киеве
21.04.2024, 23:59 2
Футбол
Рейтинг WTA. Личный рекорд Костюк
Рейтинг WTA. Личный рекорд Костюк
22.04.2024, 09:19 2
Теннис
Новый претендент на Лунина. Полуфиналист ЛЧ хочет купить Андрея за 20 млн
Новый претендент на Лунина. Полуфиналист ЛЧ хочет купить Андрея за 20 млн
22.04.2024, 00:47 5
Футбол
ВИДЕО. Забил ли Ямал Лунину? Обнародован разговор судьи и VAR в Эль Класико
ВИДЕО. Забил ли Ямал Лунину? Обнародован разговор судьи и VAR в Эль Класико
22.04.2024, 21:45 12
Футбол
Анчелотти прокомментировал скандальный эпизод с якобы голом в ворота Лунина
Анчелотти прокомментировал скандальный эпизод с якобы голом в ворота Лунина
22.04.2024, 21:31 2
Футбол
Лунин или Куртуа? Анчелотти выбрал вратаря на решающие матчи сезона
Лунин или Куртуа? Анчелотти выбрал вратаря на решающие матчи сезона
22.04.2024, 00:07
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем