Англия23 апреля 2024, 22:24 |
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Арсенал – Челси. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите самые интересные моменты топматча АПЛ
23 апреля 2024, 22:24 |
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Во вторник, 23 апреля, проходит перенесенный матч 29-го тура Английской Премьер-лиги, в котором играют «Арсенал» и «Челси».
Игра проходит в Лондоне на стадионе «Эмирейтс».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Фулбек «Арсенала» Александр Зинченко начал этот матч в запасе, а вингер «Челси» Михаил Мудрик вышел в стартовом составе.
АПЛ. 29-й тур, 23 апреля (обновляется)
Арсенал – Челси – 1:0
Гол: Троссард, 5.
Трансляция матча
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