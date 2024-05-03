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Испания
03 мая 2024, 18:47 | Обновлено 03 мая 2024, 18:48
459
0

Реал работает над трансфером 16-летнего аргентинского вундеркинда

Франко Мастантуоно может покинуть «Ривер Плейт»

03 мая 2024, 18:47 | Обновлено 03 мая 2024, 18:48
459
0
Реал работает над трансфером 16-летнего аргентинского вундеркинда
Getty Images/Global Images Ukraine

«Реал» ведет переговоры с «Ривер Плейтом» по поводу трансфера 16-летнего полузащитника сборной Аргентины U-17 Франко Мастантуоно. Об этом сообщает авторитетный итальянский инсайдер Фабрицио Романо.

В Мадриде надеются, что Мастантуоно сможет пройти путь Федерико Вальверде, который стал одним из ключевых игроков «Сливочных».

Контракт Мастантуоно с «Ривер Плейтом» рассчитан января 2026 года. В соглашении прописана клаусула в размере 45 миллионов евро. В нынешнем сезоне на счету хавбека 2 гола в 11 матчах за «Ривер Плейт» во всех турнирах.

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Реал Мадрид Ривер Плейт трансферы трансферы Ла Лиги
Олег Дидух Источник: Фабрицио Романо
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