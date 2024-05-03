Реал работает над трансфером 16-летнего аргентинского вундеркинда
Франко Мастантуоно может покинуть «Ривер Плейт»
«Реал» ведет переговоры с «Ривер Плейтом» по поводу трансфера 16-летнего полузащитника сборной Аргентины U-17 Франко Мастантуоно. Об этом сообщает авторитетный итальянский инсайдер Фабрицио Романо.
В Мадриде надеются, что Мастантуоно сможет пройти путь Федерико Вальверде, который стал одним из ключевых игроков «Сливочных».
Контракт Мастантуоно с «Ривер Плейтом» рассчитан января 2026 года. В соглашении прописана клаусула в размере 45 миллионов евро. В нынешнем сезоне на счету хавбека 2 гола в 11 матчах за «Ривер Плейт» во всех турнирах.
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