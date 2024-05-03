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  4. Ига Свёнтек – Арина Соболенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
03 мая 2024, 18:47 |
62
0

Ига Свёнтек – Арина Соболенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финала на турнире в Мадриде

03 мая 2024, 18:47 |
62
0
Ига Свёнтек – Арина Соболенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свёнтек

4 мая первая ракетка мира Ига Свёнтек продолжит выступления на турнире WTA 1000 в Мадриде (Испания).

В матче за титул полька сразится против Арины Соболенко (№2 WTA). Время начала поединка – 19:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 10-я встреча теннисисток, полька выиграла 6 матчей.

В прошлом году в финале этих соревнований Соболенко обыграла Свёнтек со счетом 6:3, 3:6, 6:3.

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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