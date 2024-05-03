Ига Свёнтек – Арина Соболенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

4 мая первая ракетка мира Ига Свёнтек продолжит выступления на турнире WTA 1000 в Мадриде (Испания).

В матче за титул полька сразится против Арины Соболенко (№2 WTA). Время начала поединка – 19:30 по Киеву.

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Это будет 10-я встреча теннисисток, полька выиграла 6 матчей.

В прошлом году в финале этих соревнований Соболенко обыграла Свёнтек со счетом 6:3, 3:6, 6:3.

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