ЛЕОНЕНКО: «От нашей сборной я жду качества, а у нас Льва матча ищут»

Бывший нападающий киевского «Динамо» Виктор Леоненко оценил шансы национальной сборной Украины на Евро-2024.

– Что думаете о перспективах сборной Украины на Евро-2024, где у нас в соперниках Бельгия, Словакия и Румыния?

– Играть можно со всеми, хотя мы очень часто и выигрываем случайно. От нашей сборной я жду качества. Если будет качество, будут и победы. А у нас видите как. Один парень на войну собирается, а его все с поезда снимают. Я уже устал его встречать на железнодорожном вокзале. Блондинчик такой, Зинченко зовут. А у нас «Льва матча» постоянно ищут. Что тут искать? Забил гол – ты уже «Лев матча»! Не забил – значит, вратарь!

Напомним, ранее Александр Зинченко рассказал, что приехал бы воевать в Украину, если бы его призвали.