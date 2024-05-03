ЛЕОНЕНКО: «От нашей сборной я жду качества, а у нас Льва матча ищут»
Бывший нападающий «Динамо» оценил шансы Украины на Евро-2024
Бывший нападающий киевского «Динамо» Виктор Леоненко оценил шансы национальной сборной Украины на Евро-2024.
– Что думаете о перспективах сборной Украины на Евро-2024, где у нас в соперниках Бельгия, Словакия и Румыния?
– Играть можно со всеми, хотя мы очень часто и выигрываем случайно. От нашей сборной я жду качества. Если будет качество, будут и победы. А у нас видите как. Один парень на войну собирается, а его все с поезда снимают. Я уже устал его встречать на железнодорожном вокзале. Блондинчик такой, Зинченко зовут. А у нас «Льва матча» постоянно ищут. Что тут искать? Забил гол – ты уже «Лев матча»! Не забил – значит, вратарь!
Напомним, ранее Александр Зинченко рассказал, что приехал бы воевать в Украину, если бы его призвали.
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