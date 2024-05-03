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  4. ЛЕОНЕНКО: «От нашей сборной я жду качества, а у нас Льва матча ищут»
Англия
03 мая 2024, 14:44 | Обновлено 03 мая 2024, 15:02
798
3

ЛЕОНЕНКО: «От нашей сборной я жду качества, а у нас Льва матча ищут»

Бывший нападающий «Динамо» оценил шансы Украины на Евро-2024

03 мая 2024, 14:44 | Обновлено 03 мая 2024, 15:02
798
3
ЛЕОНЕНКО: «От нашей сборной я жду качества, а у нас Льва матча ищут»
Виктор Леоненко

Бывший нападающий киевского «Динамо» Виктор Леоненко оценил шансы национальной сборной Украины на Евро-2024.

– Что думаете о перспективах сборной Украины на Евро-2024, где у нас в соперниках Бельгия, Словакия и Румыния?

– Играть можно со всеми, хотя мы очень часто и выигрываем случайно. От нашей сборной я жду качества. Если будет качество, будут и победы. А у нас видите как. Один парень на войну собирается, а его все с поезда снимают. Я уже устал его встречать на железнодорожном вокзале. Блондинчик такой, Зинченко зовут. А у нас «Льва матча» постоянно ищут. Что тут искать? Забил гол – ты уже «Лев матча»! Не забил – значит, вратарь!

Напомним, ранее Александр Зинченко рассказал, что приехал бы воевать в Украину, если бы его призвали.

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Дмитро Вербинський Источник: FanDay
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potemkin78
а он не хочет?
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0
vazazh
Майже як завжди Віктор правий. На жаль - якості то і не має, поки що. Тому й розраховувати дуже важко. Не знаю, в кого з трьох ми здатні перемогти. Надія на випадок.
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0
Richard Lewis
– Півная, єщо парочку! 
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-2
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