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  4. Генинсон назвал игрока Колоса, который очень близок к сборной Украины
Украина. Премьер лига
03 мая 2024, 19:25 |
278
0

Генинсон назвал игрока Колоса, который очень близок к сборной Украины

Вице-президент «Колоса» отметил Кирилла Фесюна

03 мая 2024, 19:25 |
278
0
Генинсон назвал игрока Колоса, который очень близок к сборной Украины
ФК Колос. Владимир Генинсон

Вице-президент ковалевского «Колоса» Владимир Генинсон назвал игрока своей команды, который очень близок к попаданию в национальную сборную Украины, а также поделился мнением относительно перспектив «сине-желтых» на Евро-2024.

– Кто из игроков «Колоса» ближайший к сборной Украины и как выступят «сине-желтые» на Евро?

– Трудный вопрос, это решать только Сергею Реброву. Но у нас очень много талантливых мальчиков, которые пытаются быть в сборной. В юношеской команде Украины мы уже имеем представителя, надеемся, будут еще. Голкипер Кирилл Фесюн очень-очень близок к тому, чтобы быть в сборной. Считаю наша национальная команда выйдет из группы и пройдет один-два матча плей-офф.

– Останется ли Кирилл Фесюн в «Колосе» на следующий сезон?

– Время покажет.

Ранее шансы сборной Украины на Евро-2024 оценил одиозный Виктор Леоненко.

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Кирилл Фесюн Владимир Генинсон Колос Ковалевка Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Евро-2024 Сергей Ребров
Дмитро Вербинський Источник: Footboom
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