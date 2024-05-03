Генинсон назвал игрока Колоса, который очень близок к сборной Украины

Вице-президент ковалевского «Колоса» Владимир Генинсон назвал игрока своей команды, который очень близок к попаданию в национальную сборную Украины, а также поделился мнением относительно перспектив «сине-желтых» на Евро-2024.

– Кто из игроков «Колоса» ближайший к сборной Украины и как выступят «сине-желтые» на Евро?

– Трудный вопрос, это решать только Сергею Реброву. Но у нас очень много талантливых мальчиков, которые пытаются быть в сборной. В юношеской команде Украины мы уже имеем представителя, надеемся, будут еще. Голкипер Кирилл Фесюн очень-очень близок к тому, чтобы быть в сборной. Считаю наша национальная команда выйдет из группы и пройдет один-два матча плей-офф.

– Останется ли Кирилл Фесюн в «Колосе» на следующий сезон?

– Время покажет.

Ранее шансы сборной Украины на Евро-2024 оценил одиозный Виктор Леоненко.