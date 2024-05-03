Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мбаппе покупает бывший особняк Серхио Рамоса в Мадриде
Испания
03 мая 2024, 19:09 |
693
1

Мбаппе покупает бывший особняк Серхио Рамоса в Мадриде

Форвард «ПСЖ» готовится к переезду в Испании

03 мая 2024, 19:09 |
693
1
Мбаппе покупает бывший особняк Серхио Рамоса в Мадриде
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Переход Килиана Мбаппе ближайшим летом из «ПСЖ» в «Реал» на правах свободного агента выглядит решенным вопросом. Форвард сборной Франции уже начинает обустраивать свой быт в столице Испании

По информации ресурса Voz Populi, Мбаппе завершает работу над покупкой нового особняка в Мадриде стоимостью в 18 миллионов евро. Ранее в нем жил экс-партнер Мбаппе по «ПСЖ» Серхио Рамос, который выступал за «Реал» в 2005 – 2021 годах.

Ранее сообщалось о том, что Мбаппе может отказаться от 130 миллионов евро ради перехода в «Реал».

По теме:
Реал работает над трансфером 16-летнего аргентинского вундеркинда
Андрей Лунин: Скромный парень, который воспользовался шансом и всех удивил
Анчелотти сообщил, кто будет кипером Реала в игре с Баварией и в финале ЛЧ
Килиан Мбаппе ПСЖ Реал Мадрид Серхио Рамос
Олег Дидух Источник: Vozpopuli
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ирак обыграл Индонезию в матче за бронзу. Кто стал соперником Украины на ОИ
Футбол | 02 мая 2024, 21:45 0
Ирак обыграл Индонезию в матче за бронзу. Кто стал соперником Украины на ОИ
Ирак обыграл Индонезию в матче за бронзу. Кто стал соперником Украины на ОИ

На Олимпиаду от Азии пробились Япония, Узбекистан, Ирак

ЛЕОНЕНКО: «От нашей сборной я жду качества, а у нас Льва матча ищут»
Футбол | 03 мая 2024, 14:44 8
ЛЕОНЕНКО: «От нашей сборной я жду качества, а у нас Льва матча ищут»
ЛЕОНЕНКО: «От нашей сборной я жду качества, а у нас Льва матча ищут»

Бывший нападающий «Динамо» оценил шансы Украины на Евро-2024

Все решилось на тай-брейке. Определена вторая финалистка турнира в Мадриде
Теннис | 03.05.2024, 01:01
Все решилось на тай-брейке. Определена вторая финалистка турнира в Мадриде
Все решилось на тай-брейке. Определена вторая финалистка турнира в Мадриде
Игроки Динамо накануне матча с Колосом будут ночевать на клубной базе
Футбол | 03.05.2024, 18:47
Игроки Динамо накануне матча с Колосом будут ночевать на клубной базе
Игроки Динамо накануне матча с Колосом будут ночевать на клубной базе
ВИДЕО. Почему никто не говорит об этом? Фаны Челси смакуют суперпас Мудрика
Футбол | 03.05.2024, 07:44
ВИДЕО. Почему никто не говорит об этом? Фаны Челси смакуют суперпас Мудрика
ВИДЕО. Почему никто не говорит об этом? Фаны Челси смакуют суперпас Мудрика
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Raien
У Реала зараз нормальна хімія в команді, атака працює, результати є, молоді гравці тримають рівень. Перес іноді купує гравця просто щоб купити гравця, ми вже проходили це…
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Английский гранд вышел в Лигу чемпионов 2024/25 после победы Челси
Английский гранд вышел в Лигу чемпионов 2024/25 после победы Челси
03.05.2024, 07:01 3
Футбол
«Че ты ржешь?». Милевский неудачно начал пресс-конференцию
«Че ты ржешь?». Милевский неудачно начал пресс-конференцию
01.05.2024, 18:35 7
Футбол
Роналду после 30 лет забил 424 гола. Сколько у Месси?
Роналду после 30 лет забил 424 гола. Сколько у Месси?
01.05.2024, 23:38
Футбол
Куртуа или Кепа. Лунин точно не сыграет в следующем матче Реала в Ла Лиге?
Куртуа или Кепа. Лунин точно не сыграет в следующем матче Реала в Ла Лиге?
02.05.2024, 04:34 4
Футбол
Автобус ПСЖ покинул стадион в Дортмунде без Мбаппе. Стала известна причина
Автобус ПСЖ покинул стадион в Дортмунде без Мбаппе. Стала известна причина
02.05.2024, 06:35 6
Футбол
ФОТО. Семья – самая большая радость. Свитолина показала дочку, мужа и пса
ФОТО. Семья – самая большая радость. Свитолина показала дочку, мужа и пса
02.05.2024, 18:31
Теннис
Сколько заработали Свитолина, Костюк, Ястремская за супертурнир в Мадриде?
Сколько заработали Свитолина, Костюк, Ястремская за супертурнир в Мадриде?
01.05.2024, 20:19
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем