Мбаппе покупает бывший особняк Серхио Рамоса в Мадриде

Переход Килиана Мбаппе ближайшим летом из «ПСЖ» в «Реал» на правах свободного агента выглядит решенным вопросом. Форвард сборной Франции уже начинает обустраивать свой быт в столице Испании

По информации ресурса Voz Populi, Мбаппе завершает работу над покупкой нового особняка в Мадриде стоимостью в 18 миллионов евро. Ранее в нем жил экс-партнер Мбаппе по «ПСЖ» Серхио Рамос, который выступал за «Реал» в 2005 – 2021 годах.

Ранее сообщалось о том, что Мбаппе может отказаться от 130 миллионов евро ради перехода в «Реал».