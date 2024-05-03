Мбаппе покупает бывший особняк Серхио Рамоса в Мадриде
Форвард «ПСЖ» готовится к переезду в Испании
Переход Килиана Мбаппе ближайшим летом из «ПСЖ» в «Реал» на правах свободного агента выглядит решенным вопросом. Форвард сборной Франции уже начинает обустраивать свой быт в столице Испании
По информации ресурса Voz Populi, Мбаппе завершает работу над покупкой нового особняка в Мадриде стоимостью в 18 миллионов евро. Ранее в нем жил экс-партнер Мбаппе по «ПСЖ» Серхио Рамос, который выступал за «Реал» в 2005 – 2021 годах.
Ранее сообщалось о том, что Мбаппе может отказаться от 130 миллионов евро ради перехода в «Реал».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
На Олимпиаду от Азии пробились Япония, Узбекистан, Ирак
Бывший нападающий «Динамо» оценил шансы Украины на Евро-2024