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  4. Основной нападающий клуба УПЛ выбыл до конца сезона. Ему сделали операцию
Украина. Премьер лига
03 мая 2024, 19:36 |
1732
0

Основной нападающий клуба УПЛ выбыл до конца сезона. Ему сделали операцию

Андрей Кулаков вернется к тренировкам примерно через 4 месяца

03 мая 2024, 19:36 |
1732
0
Основной нападающий клуба УПЛ выбыл до конца сезона. Ему сделали операцию
ФК Александрия. Андрей Кулаков

Украинский нападающий «Александрии» Андрей Кулаков выбыл до конца сезона из-за травмы колена, сообщает ТаТоТаке.

В матче 26-го тура Украинской Премьер-лиги против «Колоса» (0:0) 25-летний футболист получил повреждение. Как оказалось позже, он разорвал латеральный мениск.

3 мая 2024 года игроку сделали операцию, которой руководил начальник медицинского штаба донецкого «Шахтера» Дмитрий Скибинский. Интересно, что Андрей находился на контракте с «горняками» в период с 2016 по 2023 годы.

Основной нападающий «Александрии» должен вернуться к тренировкам примерно через 4 месяца.

В этом сезоне Андрей Кулаков провел 21 матч за «Александрию», отметившись 1 забитым мячом и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 300 тысяч евро.

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Дмитро Вербинський Источник: ТаТоТаке
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