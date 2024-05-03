Основной нападающий клуба УПЛ выбыл до конца сезона. Ему сделали операцию

Украинский нападающий «Александрии» Андрей Кулаков выбыл до конца сезона из-за травмы колена, сообщает ТаТоТаке.

В матче 26-го тура Украинской Премьер-лиги против «Колоса» (0:0) 25-летний футболист получил повреждение. Как оказалось позже, он разорвал латеральный мениск.

3 мая 2024 года игроку сделали операцию, которой руководил начальник медицинского штаба донецкого «Шахтера» Дмитрий Скибинский. Интересно, что Андрей находился на контракте с «горняками» в период с 2016 по 2023 годы.

Основной нападающий «Александрии» должен вернуться к тренировкам примерно через 4 месяца.

В этом сезоне Андрей Кулаков провел 21 матч за «Александрию», отметившись 1 забитым мячом и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 300 тысяч евро.