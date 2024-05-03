Филипп БУДКОВСКИЙ – о травме лица: «Первые две недели не мог есть»

Нападающий житомирского «Полесья» Филипп Будковский рассказал, как проходит восстановление от травмы гайморовой кости на лице:

«Могло быть лучше, но сейчас более-менее уже есть нормально могу, немножко похудел, но будет время потом наверстать. Похудел на 4 килограмма. Для меня это много. Когда тренируешься, вес стоит на месте или больше становится, а когда сидишь, ничего не делаешь, с детьми, то вес падает. Первые 2 недели не мог есть. За это время столько овсяной каши съел, что закончилась, надо было ездить каждый день.

Ездил к паре врачей, они посмотрели и сказали, что оперировать не надо, со временем оно само будет заживать, а кости срастаться. Не знаю, через 2 недели может сделаю КТ и что-то оно покажет. Тренироваться не могу пока, я с детьми немножко прыгал на батуте, то ощущения некрасивые. Пока я завтра начинаю велосипед крутить, дальше через неделю понемногу буду бегать, а дальше уже посмотрим. Пожалуй, в этом сезоне я уже все. Потому что в принципе уже нет времени. Осталось 4-5 недель. Пока маску сделают это еще 2 недели. Адаптироваться к ней еще.

Замеры маски еще не сделал. Так я же похудел, а потом лицо больше станет. То маска будет, как врач говорил, как на лошадях седло будет гулять. В маске придется, кто-то говорит, 2-3 месяца играть. В принципе, я не знаю, как оно будет. Я футболист. Я читал за Осимхена из «Наполи», то у него уже все прошло, но для уверенности он уже год играет. Это все будет зависеть от головы – много стыков, да и у меня уже такая позиция, что надо много борьбы, поэтому может буду играть долго, я не знаю».