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Саудовская Аравия
03 мая 2024, 18:31 |
213
0

Экс-тренер Милана получил предложение из Саудовской Аравии

Дженнаро Гаттузо может продолжить карьеру за пределами Европы

03 мая 2024, 18:31 |
213
0
Экс-тренер Милана получил предложение из Саудовской Аравии
Getty Images/Global Images Ukraine. Дженнаро Гаттузо

Известный итальянский тренер Дженнаро Гаттузо оказался с сфере интересов одного из клубов из Саудовской Аравии. По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, первые контакты между сторонами уже состоялись, вскоре потенциальные работодатели Гаттузо направят тренеру официальное предложение.

Переезд в Саудовскую Аравию – не единственный вариант продолжения карьеры, который лежит у Гаттузо на столе. Также он находится в шорт-листе «Торино» на замену Ивану Юричу, который, скорее всего, летом покинет клуб.

Последним местом работы 46-летнего Гаттузо был «Марсель», откуда его уволили в феврале текущего года.

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Дженнаро Гаттузо Фабрицио Романо чемпионат Саудовской Аравии по футболу Торино
Олег Дидух Источник: Фабрицио Романо
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