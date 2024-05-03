Экс-тренер Милана получил предложение из Саудовской Аравии

Известный итальянский тренер Дженнаро Гаттузо оказался с сфере интересов одного из клубов из Саудовской Аравии. По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, первые контакты между сторонами уже состоялись, вскоре потенциальные работодатели Гаттузо направят тренеру официальное предложение.

Переезд в Саудовскую Аравию – не единственный вариант продолжения карьеры, который лежит у Гаттузо на столе. Также он находится в шорт-листе «Торино» на замену Ивану Юричу, который, скорее всего, летом покинет клуб.

Последним местом работы 46-летнего Гаттузо был «Марсель», откуда его уволили в феврале текущего года.