Игроки Динамо накануне матча с Колосом будут ночевать на клубной базе

В воскресенье, 5 мая 2024 года, состоится матч 27-го тура Украинской Премьер-лиги между киевским «Динамо» и ковалевским «Колосом».

«Бело-синие» уже начали подготовку к одному из поединков решающей части сезона. В пятницу футболисты потренировались на поле и разъехались по домам, а в субботу утром игроков ждет сбор на базе, теоретическое занятие, обед и отдых, после которых наша команда проведет вечернюю тренировку и накануне поединка останется ночевать на базе.

Матч «Динамо» Киев – «Колос» пройдет на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского. Его начало запланировано в 15:30 по киевскому времени.