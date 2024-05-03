Игроки Динамо накануне матча с Колосом будут ночевать на клубной базе
Киевляне продолжают подготовку к решающему отрезку в чемпионате
В воскресенье, 5 мая 2024 года, состоится матч 27-го тура Украинской Премьер-лиги между киевским «Динамо» и ковалевским «Колосом».
«Бело-синие» уже начали подготовку к одному из поединков решающей части сезона. В пятницу футболисты потренировались на поле и разъехались по домам, а в субботу утром игроков ждет сбор на базе, теоретическое занятие, обед и отдых, после которых наша команда проведет вечернюю тренировку и накануне поединка останется ночевать на базе.
Матч «Динамо» Киев – «Колос» пройдет на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского. Его начало запланировано в 15:30 по киевскому времени.
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