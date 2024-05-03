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Украина. Премьер лига
03 мая 2024, 18:47 | Обновлено 03 мая 2024, 18:48
655
0

Игроки Динамо накануне матча с Колосом будут ночевать на клубной базе

Киевляне продолжают подготовку к решающему отрезку в чемпионате

03 мая 2024, 18:47 | Обновлено 03 мая 2024, 18:48
655
0
Игроки Динамо накануне матча с Колосом будут ночевать на клубной базе
ФК Динамо Киев

В воскресенье, 5 мая 2024 года, состоится матч 27-го тура Украинской Премьер-лиги между киевским «Динамо» и ковалевским «Колосом».

«Бело-синие» уже начали подготовку к одному из поединков решающей части сезона. В пятницу футболисты потренировались на поле и разъехались по домам, а в субботу утром игроков ждет сбор на базе, теоретическое занятие, обед и отдых, после которых наша команда проведет вечернюю тренировку и накануне поединка останется ночевать на базе.

Матч «Динамо» Киев – «Колос» пройдет на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского. Его начало запланировано в 15:30 по киевскому времени.

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Динамо Киев тренировка тренировочные базы Колос Ковалевка Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Динамо - Колос
Дмитро Вербинський Источник: ФК Динамо Киев
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