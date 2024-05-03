Челси хочет вернуть своего звездного экс-тренера
Антонио Конте может вернуться в АПЛ
«Челси» рассматривает возможность назначения на пост главного тренера Антонио Конте. По информации итальянских СМИ, первые контакты между сторонами состоялись еще несколько дней назад.
Владелец «Челси» Тодд Боэли видит в Конте хорошую кандидатуры для перестройки клуба и выведения его из кризиса. 54-летний итальянец должен дать свой ответ через несколько дней.
Напомним, ранее Конте уже работал с «Челси» в 2016 – 2018 годах, в 2017 году привел команду к чемпионству в АПЛ. Несколько дней назад от услуг Конте отказался «Наполи».
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