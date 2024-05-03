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  4. Челси хочет вернуть своего звездного экс-тренера
Англия
03 мая 2024, 17:27 |
662
0

Челси хочет вернуть своего звездного экс-тренера

Антонио Конте может вернуться в АПЛ

03 мая 2024, 17:27 |
662
0
Челси хочет вернуть своего звездного экс-тренера
Getty Images/Global Images Ukraine. Антонио Конте

«Челси» рассматривает возможность назначения на пост главного тренера Антонио Конте. По информации итальянских СМИ, первые контакты между сторонами состоялись еще несколько дней назад.

Владелец «Челси» Тодд Боэли видит в Конте хорошую кандидатуры для перестройки клуба и выведения его из кризиса. 54-летний итальянец должен дать свой ответ через несколько дней.

Напомним, ранее Конте уже работал с «Челси» в 2016 – 2018 годах, в 2017 году привел команду к чемпионству в АПЛ. Несколько дней назад от услуг Конте отказался «Наполи».

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Челси Антонио Конте
Олег Дидух Источник: La Repubblica
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