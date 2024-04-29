Президент Наполи отказался от кандидатуры Конте

Антонио Конте не станет новым главным тренером «Наполи». Об этом сообщает итальянское издание La Repubblica.

По их информации, президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис добился согласия Конте на работу с командой, однако в итоге решил отказаться от его кандидатуры.

На данный момент главными претендентами на пост главного тренера «Наполи» в следующем сезоне называются нынешний наставник «Милана» Стефано Пиоли, который покинет клуб в конце сезона, а также Доменико Тедеско, который работает со сборной Бельгии.