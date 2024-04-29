Италия29 апреля 2024, 14:57 |
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Президент Наполи отказался от кандидатуры Конте
Аурелио Де Лаурентис не готов сотрудничать с Антонио Конте
29 апреля 2024, 14:57 |
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Антонио Конте не станет новым главным тренером «Наполи». Об этом сообщает итальянское издание La Repubblica.
По их информации, президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис добился согласия Конте на работу с командой, однако в итоге решил отказаться от его кандидатуры.
На данный момент главными претендентами на пост главного тренера «Наполи» в следующем сезоне называются нынешний наставник «Милана» Стефано Пиоли, который покинет клуб в конце сезона, а также Доменико Тедеско, который работает со сборной Бельгии.
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