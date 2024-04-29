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Италия
29 апреля 2024, 14:57 |
268
0

Президент Наполи отказался от кандидатуры Конте

Аурелио Де Лаурентис не готов сотрудничать с Антонио Конте

29 апреля 2024, 14:57 |
268
0
Президент Наполи отказался от кандидатуры Конте
Getty Images/Global Images Ukraine. Аурелио Де Лаурентис

Антонио Конте не станет новым главным тренером «Наполи». Об этом сообщает итальянское издание La Repubblica.

По их информации, президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис добился согласия Конте на работу с командой, однако в итоге решил отказаться от его кандидатуры.

На данный момент главными претендентами на пост главного тренера «Наполи» в следующем сезоне называются нынешний наставник «Милана» Стефано Пиоли, который покинет клуб в конце сезона, а также Доменико Тедеско, который работает со сборной Бельгии.

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Антонио Конте Наполи Аурелио Де Лаурентис Стефано Пиоли Доменико Тедеско
Олег Дидух Источник: La Repubblica
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