Станет тренером Судакова? Топ-тренер согласился возглавить Наполи
Антонио Конте намерен вернуться к тренерской деятельности
Бывший наставник «Интера» и сборной Италии Антонио Конте готов стать главным тренером «Наполи».
54-летний тренер якобы дал согласие на подписание с неаполитанцами контракта. Срок действия соглашения должен составить 3 года с зарплатой 6,5 млн евро в год.
Конте также готов принять трансферную политику «Наполи», акцентированную на малое количество точечных подписаний.
Последним местом работы Антонио Конте был лондонский «Тоттенхэм», который он покинул в 2023 году.
«Наполи» в турнирной таблице итальянской Серии А занимает восьмое место, имея 49 очков после 33 матчей.
Ранее сообщалось, что «Наполи» попытается подписать украинца Георгия Судакова.
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