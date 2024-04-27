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  4. Станет тренером Судакова? Топ-тренер согласился возглавить Наполи
Италия
27 апреля 2024, 09:44 | Обновлено 27 апреля 2024, 09:49
466
1

Станет тренером Судакова? Топ-тренер согласился возглавить Наполи

Антонио Конте намерен вернуться к тренерской деятельности

27 апреля 2024, 09:44 | Обновлено 27 апреля 2024, 09:49
466
1
Станет тренером Судакова? Топ-тренер согласился возглавить Наполи
Getty Images/Global Images Ukraine. Антонио Конте

Бывший наставник «Интера» и сборной Италии Антонио Конте готов стать главным тренером «Наполи».

54-летний тренер якобы дал согласие на подписание с неаполитанцами контракта. Срок действия соглашения должен составить 3 года с зарплатой 6,5 млн евро в год.

Конте также готов принять трансферную политику «Наполи», акцентированную на малое количество точечных подписаний.

Последним местом работы Антонио Конте был лондонский «Тоттенхэм», который он покинул в 2023 году.

«Наполи» в турнирной таблице итальянской Серии А занимает восьмое место, имея 49 очков после 33 матчей.

Ранее сообщалось, что «Наполи» попытается подписать украинца Георгия Судакова.

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Наполи Серия A чемпионат Италии по футболу Антонио Конте
Юрій Остроумов Источник
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Комментарии 1
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George1
Цього судакова не знають куди вже вигадати щоб вперти .
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