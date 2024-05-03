Милан нацелился на экс-тренера Шахтера

«Милан» продолжает поиски нового главного тренера на следующий сезон. Переговоры с Хуленом Лопетеги поставлены на паузу из-за негативного отношения к испанцу фанатов «россонери».

По информации авторитетного итальянского издания La Gazzetta dello Sport, «Милан» переключился на главного тренера «Брайтона» Роберто Де Дзерби. Однако этот вариант трудный в реализации, в том числе и с экономической точки зрения: за экс-наставника «Шахтера» придется заплатить компенсацию в размере примерно 15 миллионов евро.

Напомним, нынешний тренер «Милана», Стефано Пиоли, покинет клуб в конце сезона.