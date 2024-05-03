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  4. Милан нацелился на экс-тренера Шахтера
Италия
03 мая 2024, 18:11 |
474
0

Милан нацелился на экс-тренера Шахтера

Роберто Де Дзерби может заменить Стефано Пиоли

03 мая 2024, 18:11 |
474
0
Милан нацелился на экс-тренера Шахтера
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Де Дзерби

«Милан» продолжает поиски нового главного тренера на следующий сезон. Переговоры с Хуленом Лопетеги поставлены на паузу из-за негативного отношения к испанцу фанатов «россонери».

По информации авторитетного итальянского издания La Gazzetta dello Sport, «Милан» переключился на главного тренера «Брайтона» Роберто Де Дзерби. Однако этот вариант трудный в реализации, в том числе и с экономической точки зрения: за экс-наставника «Шахтера» придется заплатить компенсацию в размере примерно 15 миллионов евро.

Напомним, нынешний тренер «Милана», Стефано Пиоли, покинет клуб в конце сезона.

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Милан Роберто Де Дзерби Брайтон Хулен Лопетеги
Олег Дидух Источник: La Gazzetta dello Sport
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