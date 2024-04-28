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  4. Решение принято. Экс-тренер Реала возглавит Милан
Италия
28 апреля 2024, 09:58 |
1180
0

Решение принято. Экс-тренер Реала возглавит Милан

«Россонери» выбрали своим новым тренером Хулена Лопетеги

28 апреля 2024, 09:58 |
1180
0
Решение принято. Экс-тренер Реала возглавит Милан
Getty Images/Global Images Ukraine. Хулен Лопетеги

Руководство «Милана» достигло консенсуса в вопросе выбора нового главного тренера команды. «Россонери» возглавит Хулен Лопетеги.

Бывшему тренеру сборной Испании будет предложен контракт на 3 или 4 года. Если договориться с Лопетеги не удастся, «Милан» перейдет к альтернативным вариантам. Ими являются два экс-тренера «Шахтера» – Паулу Фонсека и Роберто Де Дзерби.

Предыдущим местом работы Лопетеги был «Вулверхэмптон», с которым он работал с 2022 – 2023 годах. Также в тренерской биографии 57-летнего испанца есть «Райо Вальекано», «Порту», сборная Испании, «Реал» и «Севилья».

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Милан Хулен Лопетеги Паулу Фонсека Роберто Де Дзерби
Олег Дидух Источник: La Gazzetta dello Sport
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