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  4. Не без помощи Забарного. Борнмут – лучшая команда АПЛ за последний месяц
Англия
03 апреля 2024, 14:12 |
646
0

Не без помощи Забарного. Борнмут – лучшая команда АПЛ за последний месяц

Никто не набрал столько очков и не выиграл столько матчей

03 апреля 2024, 14:12 |
646
0
Не без помощи Забарного. Борнмут – лучшая команда АПЛ за последний месяц
Getty Images/Global Images Ukraine

По итогам последних четырех недель скромный Борнмут стал лучшей командой чемпионата Англии – с марта никто в АПЛ не выиграл больше матчей и не набрал больше очков, чем команда Андони Ираолы.

В последних пяти встречах Борнмут одержал четыре победы и один раз сыграл вничью, неожиданно потеряв очки с главным аутсайдером чемпионата Шеффилд Юнайтед.

Такой результат удалось достичь не без помощи Илья Забарного. Украинец сыграл во всех встречах, а также забил дебютный гол в Англии, когда помог сделать большой камбэк в игре с Лутоном.

Борнмут поднялся на 11-е место и еще может претендовать на еврокубки.

Забарный в нынешнем сезоне провел 35 матчей.

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Борнмут Илья Забарный чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Источник Sport.ua
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