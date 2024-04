Не без помощи Забарного. Борнмут – лучшая команда АПЛ за последний месяц

По итогам последних четырех недель скромный Борнмут стал лучшей командой чемпионата Англии – с марта никто в АПЛ не выиграл больше матчей и не набрал больше очков, чем команда Андони Ираолы.

В последних пяти встречах Борнмут одержал четыре победы и один раз сыграл вничью, неожиданно потеряв очки с главным аутсайдером чемпионата Шеффилд Юнайтед.

Такой результат удалось достичь не без помощи Илья Забарного. Украинец сыграл во всех встречах, а также забил дебютный гол в Англии, когда помог сделать большой камбэк в игре с Лутоном.

Борнмут поднялся на 11-е место и еще может претендовать на еврокубки.

Забарный в нынешнем сезоне провел 35 матчей.

No side has won more games or picked up more points since the start of March than Bournemouth:



◉ W 2-0 vs. Burnley

◉ D 2-2 vs. Sheffield United

◉ W 4-3 vs. Luton

◉ W 2-1 vs. Everton

◉ W 1-0 vs. Palace



The Cherries are on another unbeaten streak.🍒 pic.twitter.com/uJZGXJKLjh