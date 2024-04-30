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Лига чемпионов
30 апреля 2024, 22:16 | Обновлено 30 апреля 2024, 22:42
2726
1

ВИДЕО. Лунин эффектным сейвом спас Реал от гола Баварии на 1-й минуте

Украинский вратарь отразил удар Лероя Сане

30 апреля 2024, 22:16 | Обновлено 30 апреля 2024, 22:42
2726
1
ВИДЕО. Лунин эффектным сейвом спас Реал от гола Баварии на 1-й минуте
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

30 апреля в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов играют «Бавария» Мюнхен и «Реал» Мадрид.

Первый поединок проходит в Мюнхене на «Альянц Арене». За «Реал» играет украинский вратарь Андрей Лунин.

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Уже на 1-й минуте матча у «Баварии» возник отличный шанс открыть счет. Лерой Сане сблизился с Андреем Луниным в штрафной, но не смог переиграть украинца, который прекрасно сыграл ногами.

ВИДЕО. Лунин эффектным сейвом спас Реал от гола Баварии на 1-й мин.

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Бавария Реал Мадрид Андрей Лунин Бавария - Реал Лига чемпионов видео Лерой Сане
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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