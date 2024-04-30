ВИДЕО. Лунин эффектным сейвом спас Реал от гола Баварии на 1-й минуте
Украинский вратарь отразил удар Лероя Сане
30 апреля в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов играют «Бавария» Мюнхен и «Реал» Мадрид.
Первый поединок проходит в Мюнхене на «Альянц Арене». За «Реал» играет украинский вратарь Андрей Лунин.
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Уже на 1-й минуте матча у «Баварии» возник отличный шанс открыть счет. Лерой Сане сблизился с Андреем Луниным в штрафной, но не смог переиграть украинца, который прекрасно сыграл ногами.
ВИДЕО. Лунин эффектным сейвом спас Реал от гола Баварии на 1-й мин.
Penyelamatan Andriy Lunin terhadap peluang Leroy Sané di detik ke-30an pertandingan. ⛔️ #UCL pic.twitter.com/f4uXpVmfgT— Seputar Real Madrid (@SeputarMadrid) April 30, 2024
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