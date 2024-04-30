ВИДЕО. Лунин эффектным сейвом спас Реал от гола Баварии на 1-й минуте

30 апреля в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов играют «Бавария» Мюнхен и «Реал» Мадрид.

Первый поединок проходит в Мюнхене на «Альянц Арене». За «Реал» играет украинский вратарь Андрей Лунин.

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Уже на 1-й минуте матча у «Баварии» возник отличный шанс открыть счет. Лерой Сане сблизился с Андреем Луниным в штрафной, но не смог переиграть украинца, который прекрасно сыграл ногами.

ВИДЕО. Лунин эффектным сейвом спас Реал от гола Баварии на 1-й мин.