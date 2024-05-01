Аякс видит наставника молодежки Интера своим будущим главным тренером

«Аякс» видит своим будущим главным тренером Кристиана Киву, который сейчас возглавляет молодежную команду «Интера». Об этом сообщает авторитетный инсайдер Джанлука Ди Марцио.

По его информации, «Аякс» приглашает Киву на должность ассистента главного тренера первой команды с перспективной повышения до позиции главного тренера в течение следующих 2-3 лет. Сам 43-летний румын пока что не торопится принимать решение.

Напомним, Киву выступал за «Аякс» в качестве игрока в 1999 – 2003 годах. Цвета «Интера» он защищал в 2007 – 2014 годах.