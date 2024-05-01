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  4. Аякс видит наставника молодежки Интера своим будущим главным тренером
Нидерланды
01 мая 2024, 13:56 |
81
0

Аякс видит наставника молодежки Интера своим будущим главным тренером

Нидерландский клуб хочет переманить Кристиана Киву

01 мая 2024, 13:56 |
81
0
Аякс видит наставника молодежки Интера своим будущим главным тренером
Getty Images/Global Images Ukraine. Кристиан Киву

«Аякс» видит своим будущим главным тренером Кристиана Киву, который сейчас возглавляет молодежную команду «Интера». Об этом сообщает авторитетный инсайдер Джанлука Ди Марцио.

По его информации, «Аякс» приглашает Киву на должность ассистента главного тренера первой команды с перспективной повышения до позиции главного тренера в течение следующих 2-3 лет. Сам 43-летний румын пока что не торопится принимать решение.

Напомним, Киву выступал за «Аякс» в качестве игрока в 1999 – 2003 годах. Цвета «Интера» он защищал в 2007 – 2014 годах.

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