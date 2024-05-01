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Германия
01 мая 2024, 13:34 | Обновлено 01 мая 2024, 13:42
353
0

Оглашена цель нынешней Баварии под руководством Тухеля

Мюнхенцы уже остались без чемпионского титула в Бундеслиге

01 мая 2024, 13:34 | Обновлено 01 мая 2024, 13:42
353
0
Оглашена цель нынешней Баварии под руководством Тухеля
Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Тухель

В стане мюнхенской «Баварии» исключили возможность продления сотрудничества с нынешним главным тренером команды Томасом Тухелем.

Об этом заявил генеральный директор клуба Ян-Кристиан Дрезен, прокомментируя слухи, что специалист может остаться на своем посту на следующий сезон.

«Нет. Решение нужно оценивать по состоянию на тот момент, когда оно было принято. Это была другая ситуация.

Сейчас у нас другая ситуация, наша цель – выйти в финал, а затем, надеюсь, выиграть Лигу чемпионов. Мы все будем счастливы вместе, а потом наши пути разойдутся», – заявил Дрезен.

Как известно, в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов «Бавария» сыграла дома с мадридским «Реалом» вничью 2:2. Ответную встречу команды проведут в Мадриде 8 мая.

Ранее в «Баварии» прокомментировали переговоры с экс-наставником «МЮ».

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Томас Тухель Бавария Лига чемпионов чемпионат Германии по футболу Бундеслига
Юрій Остроумов Источник: Bayern & Germany
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