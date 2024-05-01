В Баварии прокомментировали переговоры с экс-наставником МЮ
Мюнхенцы рассматривают кандидатуру Ральфа Рангника
Президент «Баварии» Герберт Хайнер признал факт наличия переговоров с Ральфом Рангником, который в свое время возглавлял «Манчестер Юнайтед», а ныне руководит сборной Австрии, о его появлении в стане мюнхенцев взамен Томасу Тухелю.
«У нас с Ральфом хороший диалог, но нам нужно подождать еще несколько дней.
Он отличный специалист в футбольной среде. Если все получится, это будет очень хороший выбор», – заявил Хайнер.
Ранее сообщалось, что в матчах с «Баварией» свою уникальную серию продлил наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти.
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