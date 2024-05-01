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Германия
01 мая 2024, 12:54 | Обновлено 01 мая 2024, 13:02
538
0

В Баварии прокомментировали переговоры с экс-наставником МЮ

Мюнхенцы рассматривают кандидатуру Ральфа Рангника

01 мая 2024, 12:54 | Обновлено 01 мая 2024, 13:02
538
0
В Баварии прокомментировали переговоры с экс-наставником МЮ
Getty Images/Global Images Ukraine. Ральф Рангник

Президент «Баварии» Герберт Хайнер признал факт наличия переговоров с Ральфом Рангником, который в свое время возглавлял «Манчестер Юнайтед», а ныне руководит сборной Австрии, о его появлении в стане мюнхенцев взамен Томасу Тухелю.

«У нас с Ральфом хороший диалог, но нам нужно подождать еще несколько дней.

Он отличный специалист в футбольной среде. Если все получится, это будет очень хороший выбор», – заявил Хайнер.

Ранее сообщалось, что в матчах с «Баварией» свою уникальную серию продлил наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти.

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Бавария чемпионат Германии по футболу Ральф Рангник Бундеслига Герберт Хайнер
Юрій Остроумов Источник: Bayern & Germany
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