В Баварии прокомментировали переговоры с экс-наставником МЮ

Президент «Баварии» Герберт Хайнер признал факт наличия переговоров с Ральфом Рангником, который в свое время возглавлял «Манчестер Юнайтед», а ныне руководит сборной Австрии, о его появлении в стане мюнхенцев взамен Томасу Тухелю.

«У нас с Ральфом хороший диалог, но нам нужно подождать еще несколько дней.

Он отличный специалист в футбольной среде. Если все получится, это будет очень хороший выбор», – заявил Хайнер.

Ранее сообщалось, что в матчах с «Баварией» свою уникальную серию продлил наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти.