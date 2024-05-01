Анчелотти продлил свою уникальную серию матчей против Баварии

30 апреля в Мюнхене состоялся первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов между «Баварией» и мадридским «Реалом».

Игра завершилась вничью 2:2.

Карло Анчелотти, возглавляющий «Реал» Мадрид, в очередной раз в своей тренерской карьере не проиграл «Баварии».

Всего за время своей работы в мадридском клубе, а также «Милане», Анчелотти встречался с мюнхенцами 9 раз. В шести случаях мюнхенцы терпели от Анчелотти поражения, еще в трех матчах была зафиксирована ничья.

К слову, с 2016 по 2017 год Анчелотти сам возглавлял «Баварию».

Как известно, 8 мая в Мадриде «Реал» и «Бавария» проведут ответную игру.

Ранее Карло Анчелотти и его коллега из «Баварии» Томас Тухель поделились впечатлениями от матча в Мюнхене.