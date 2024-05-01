ВИДЕО. Тухель и Анчелотти поделились впечатлениями от матча в Мюнхене

30 апреля в Мюнхене состоялся первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов, в котором отношения выяснили «Бавария» и «Реал» Мадрид.

Финальный свисток возвестил о ничьей 2:2.

По завершении поединка главный тренер «Баварии» Томас Тухель и его коллега из мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделились эмоциями от состоявшегося противостояния и рассказали о планах на вторую игру.