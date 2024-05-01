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Лига чемпионов
01 мая 2024, 10:24 | Обновлено 01 мая 2024, 10:30
556
0

ВИДЕО. Тухель и Анчелотти поделились впечатлениями от матча в Мюнхене

«Бавария» и «Реал» Мадрид провели первый полуфинал Лиги чемпионов

01 мая 2024, 10:24 | Обновлено 01 мая 2024, 10:30
556
0
ВИДЕО. Тухель и Анчелотти поделились впечатлениями от матча в Мюнхене
Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Тухель и Карло Анчелотти

30 апреля в Мюнхене состоялся первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов, в котором отношения выяснили «Бавария» и «Реал» Мадрид.

Финальный свисток возвестил о ничьей 2:2.

По завершении поединка главный тренер «Баварии» Томас Тухель и его коллега из мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделились эмоциями от состоявшегося противостояния и рассказали о планах на вторую игру.

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Томас Тухель Карло Анчелотти Бавария - Реал Бавария Реал Мадрид Лига чемпионов
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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