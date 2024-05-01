Лига чемпионов01 мая 2024, 10:24 | Обновлено 01 мая 2024, 10:30
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ВИДЕО. Тухель и Анчелотти поделились впечатлениями от матча в Мюнхене
«Бавария» и «Реал» Мадрид провели первый полуфинал Лиги чемпионов
01 мая 2024, 10:24 | Обновлено 01 мая 2024, 10:30
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30 апреля в Мюнхене состоялся первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов, в котором отношения выяснили «Бавария» и «Реал» Мадрид.
Финальный свисток возвестил о ничьей 2:2.
По завершении поединка главный тренер «Баварии» Томас Тухель и его коллега из мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделились эмоциями от состоявшегося противостояния и рассказали о планах на вторую игру.
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