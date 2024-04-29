Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шансы Манчестер Сити на трофей АПЛ 2023/24 упали на 4,3% после 35-го тура
Англия
29 апреля 2024, 22:31 | Обновлено 29 апреля 2024, 22:35
2035
0

Шансы Манчестер Сити на трофей АПЛ 2023/24 упали на 4,3% после 35-го тура

Однако «горожане» все еще являются главными фаворитами на чемпионство в Англии

29 апреля 2024, 22:31 | Обновлено 29 апреля 2024, 22:35
2035
0
Шансы Манчестер Сити на трофей АПЛ 2023/24 упали на 4,3% после 35-го тура
Twitter

Статистический портал Opta оценил шансы лидеров АПЛ 2023/24 на завоевание титула после 35-го тура.

«Манчестер Сити» все еще является главным фаворитом на чемпионство – 67,4%. Успех «Арсенала» расценивается в 32,5%.

«Ливерпуль», который в последнее время не блещет результатами, практически полностью потерял возможность стать триумфатором чемпионата Англии в этом сезоне – 0,1%.

Интересно, что шансы «Манчестер Сити» на титул перед 35-м туром были на 4,3% выше – 71,7%, а «Арсенала» – меньше на 5,9% (26,6%).

Что касается букмекерских контор, то на чемпионство «Ман Сити» можно поставить с коэффициентом 1,359, на «Арсенал» котировки составляют 3,240, а титул «Ливерпуля» расценивается в нереальные 200.

ТАБЛИЦА АПЛ 2023/24

По теме:
Источник: Миколенко должен принять решение – операция или Евро-2024
Романо: Слот подписал контракт с Ливерпулем
Клубы АПЛ проголосовали за введение потолка зарплат
Манчестер Сити Арсенал Лондон Ливерпуль азарт Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу котировки букмекеров
Даниил Агарков Источник: Opta
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Турнирная таблица УПЛ. Шахтер опережает Динамо на 4 очка, Кривбасс – третий
Футбол | 29 апреля 2024, 21:30 65
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер опережает Динамо на 4 очка, Кривбасс – третий
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер опережает Динамо на 4 очка, Кривбасс – третий

Команда Юрия Вернидуба входит в топ-3, значительно оторвавшись от Днепра-1

ВИДЕО. Во время матча, в котором играл Милевский, произошла массовая драка
Футбол | 29 апреля 2024, 14:53 10
ВИДЕО. Во время матча, в котором играл Милевский, произошла массовая драка
ВИДЕО. Во время матча, в котором играл Милевский, произошла массовая драка

Игроки IGNIS и FC Rutakorets на время перешли из футбола в ММА

Кто для Украины? Определены два финалиста Кубка Азии U-23 и участника ОИ
Футбол | 29.04.2024, 22:55
Кто для Украины? Определены два финалиста Кубка Азии U-23 и участника ОИ
Кто для Украины? Определены два финалиста Кубка Азии U-23 и участника ОИ
«У него есть перевес». Спарринг-партнер Усика и Фьюри оценил их бой
Бокс | 29.04.2024, 18:13
«У него есть перевес». Спарринг-партнер Усика и Фьюри оценил их бой
«У него есть перевес». Спарринг-партнер Усика и Фьюри оценил их бой
Стали известны все участницы 1/8 финала престижного турнира в Мадриде
Теннис | 29.04.2024, 00:15
Стали известны все участницы 1/8 финала престижного турнира в Мадриде
Стали известны все участницы 1/8 финала престижного турнира в Мадриде
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Кто лучший голкипер? Обнародован рейтинг топ-10 лучших вратарей мира
Кто лучший голкипер? Обнародован рейтинг топ-10 лучших вратарей мира
29.04.2024, 03:23 4
Футбол
Не Довбик и не Беллингем. Кто лучший бомбардир Ла Лиги в 2024 году?
Не Довбик и не Беллингем. Кто лучший бомбардир Ла Лиги в 2024 году?
28.04.2024, 23:08 2
Футбол
Умер бывший тренер сборной Украины Михаил Фоменко
Умер бывший тренер сборной Украины Михаил Фоменко
29.04.2024, 09:38
Футбол
ЧМ по хоккею. Украина выиграла второй матч на турнире
ЧМ по хоккею. Украина выиграла второй матч на турнире
28.04.2024, 22:11 11
Хоккей
ЧМ по хоккею. Календарь сборной Украины (обновляется)
ЧМ по хоккею. Календарь сборной Украины (обновляется)
29.04.2024, 10:00 7
Хоккей
У Месси 1200 голевых действий за карьеру. Сколько у Роналду?
У Месси 1200 голевых действий за карьеру. Сколько у Роналду?
28.04.2024, 17:49 6
Футбол
Анчелотти ставит под угрозу продление контракта с Луниным. Известны причины
Анчелотти ставит под угрозу продление контракта с Луниным. Известны причины
29.04.2024, 07:12 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем