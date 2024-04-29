Шансы Манчестер Сити на трофей АПЛ 2023/24 упали на 4,3% после 35-го тура

Статистический портал Opta оценил шансы лидеров АПЛ 2023/24 на завоевание титула после 35-го тура.

«Манчестер Сити» все еще является главным фаворитом на чемпионство – 67,4%. Успех «Арсенала» расценивается в 32,5%.

«Ливерпуль», который в последнее время не блещет результатами, практически полностью потерял возможность стать триумфатором чемпионата Англии в этом сезоне – 0,1%.

Интересно, что шансы «Манчестер Сити» на титул перед 35-м туром были на 4,3% выше – 71,7%, а «Арсенала» – меньше на 5,9% (26,6%).

Что касается букмекерских контор, то на чемпионство «Ман Сити» можно поставить с коэффициентом 1,359, на «Арсенал» котировки составляют 3,240, а титул «Ливерпуля» расценивается в нереальные 200.

ТАБЛИЦА АПЛ 2023/24