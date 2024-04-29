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Англия
29 апреля 2024, 04:15 |
538
0

Таблица АПЛ после побед Манчестер Сити и Арсенала, ничьей Ливерпуля

27–28 апреля состоялись матчи 35-го тура чемпионата Англии 2023/24

29 апреля 2024, 04:15 |
538
0
Таблица АПЛ после побед Манчестер Сити и Арсенала, ничьей Ливерпуля
Getty Images/Global Images Ukraine

27–28 апреля состоялись матчи 35-го тура Английской Премьер-лиги 2023/24.

В центральном поединке тура «Арсенал» обыграл в лондонском дерби «Тоттенхэм» со счетом 3:2. Украинский защитник «канониров» Александр Зинченко провел весь поединок на скамейке запасных.

«Манчестер Сити» на выезде обыграл «Ноттингем Форест» 2:0. Голами у «горожан» отличились Йошко Гвардиол и Эрлинг Холанд, а два ассиста выдал Кевин де Брюйне.

«Ливерпуль» в гостях не сумел обыграть «Вест Хэм». Встреча завершилась голевой ничьей – 2:2.

«Челси» расписал мировую с «Астон Виллой» 2:2, хотя по ходу поединка проигрывал 0:2. Украинский вингер «пенсионеров» Михаил Мудрик вышел в старте команды и отыграл 90 минут, после чего был заменен на Чезаре Казадеи.

«Эвертон» минимально переиграл «Брентфорд» 1:0. Виталий Миколенко не попал в заявку «ирисок» из-за травмы, а Егор Ярмолюк вышел на поле в составе «пчел» на 78-й минуте.

«Борнмут» без украинца Ильи Забарного разгромил «Брайтон» 3:0. Сообщается, что украинский защитник заболел.

Сейчас первое место продолжает занимать «Арсенал» с Зинченко. У подопечных Микеля Артеты 80 очков. У ближайшего преследователя «Ман Сити» 79 пунктов, но и на 1 сыгранный тур меньше. Топ-3 замыкает «Ливерпуль» с 75 баллами.

На 4-й позиции располагается «Астон Вилла» (67), а на 5-й строчке идет «Тоттенхэм» (60).

«Челси» и Мудрик идут на 9-м месте (48), «Борнмут» и Забарный – 10-е (48), «Эвертон» и Миколенко – 15-е (36), «Брентфорд» и Ярмолюк – 16-е (35).

АПЛ 2023/24. 27–28 апреля. 35-й тур

  • Вест Хэм – Ливерпуль – 2:2
  • Вулверхэмптон – Лутон Таун – 2:1
  • Ньюкасл – Шеффилд Юнайтед – 5:1
  • Манчестер Юнайтед – Бернли – 1:1
  • Фулхэм – Кристал Пэлас – 1:1
  • Эвертон – Брентфорд – 1:0
  • Астон Вилла – Челси – 2:2
  • Тоттенхэм – Арсенал – 2:3
  • Борнмут – Брайтон – 3:0
  • Ноттингем Форест – Манчестер Сити – 0:2

Таблица АПЛ 2023/24 после 35-го тура

Команда Игры И В Н П З - П Форма Очки О
1 Арсенал 35 25 5 5 85 - 28 80
2 Манчестер Сити 34 24 7 3 82 - 32 79
3 Ливерпуль 35 22 9 4 77 - 36 75
4 Астон Вилла 35 20 7 8 73 - 52 67
5 Тоттенхэм 33 18 6 9 67 - 52 60
6 Манчестер Юнайтед 34 16 6 12 52 - 51 54
7 Ньюкасл 34 16 5 13 74 - 55 53
8 Вест Хэм 35 13 10 12 56 - 65 49
9 Челси 33 13 9 11 63 - 59 48
10 Борнмут 35 13 9 13 52 - 60 48
11 Вулверхэмптон 35 13 7 15 48 - 55 46
12 Брайтон 34 11 11 12 52 - 57 44
13 Фулхэм 35 12 7 16 51 - 55 43
14 Кристал Пэлас 35 10 10 15 45 - 57 40
15 Эвертон 35 12 8 15 37 - 48 36
16 Брентфорд 35 9 8 18 52 - 60 35
17 Ноттингем Форест 35 7 9 19 42 - 62 26
18 Лутон Таун 35 6 7 22 48 - 77 25
19 Бёрнли 35 5 9 21 38 - 70 24
20 Шеффилд Юнайтед 35 3 7 25 34 - 97 16
Полная таблица

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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