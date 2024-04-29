Таблица АПЛ после побед Манчестер Сити и Арсенала, ничьей Ливерпуля
27–28 апреля состоялись матчи 35-го тура чемпионата Англии 2023/24
27–28 апреля состоялись матчи 35-го тура Английской Премьер-лиги 2023/24.
В центральном поединке тура «Арсенал» обыграл в лондонском дерби «Тоттенхэм» со счетом 3:2. Украинский защитник «канониров» Александр Зинченко провел весь поединок на скамейке запасных.
«Манчестер Сити» на выезде обыграл «Ноттингем Форест» 2:0. Голами у «горожан» отличились Йошко Гвардиол и Эрлинг Холанд, а два ассиста выдал Кевин де Брюйне.
«Ливерпуль» в гостях не сумел обыграть «Вест Хэм». Встреча завершилась голевой ничьей – 2:2.
«Челси» расписал мировую с «Астон Виллой» 2:2, хотя по ходу поединка проигрывал 0:2. Украинский вингер «пенсионеров» Михаил Мудрик вышел в старте команды и отыграл 90 минут, после чего был заменен на Чезаре Казадеи.
«Эвертон» минимально переиграл «Брентфорд» 1:0. Виталий Миколенко не попал в заявку «ирисок» из-за травмы, а Егор Ярмолюк вышел на поле в составе «пчел» на 78-й минуте.
«Борнмут» без украинца Ильи Забарного разгромил «Брайтон» 3:0. Сообщается, что украинский защитник заболел.
Сейчас первое место продолжает занимать «Арсенал» с Зинченко. У подопечных Микеля Артеты 80 очков. У ближайшего преследователя «Ман Сити» 79 пунктов, но и на 1 сыгранный тур меньше. Топ-3 замыкает «Ливерпуль» с 75 баллами.
На 4-й позиции располагается «Астон Вилла» (67), а на 5-й строчке идет «Тоттенхэм» (60).
«Челси» и Мудрик идут на 9-м месте (48), «Борнмут» и Забарный – 10-е (48), «Эвертон» и Миколенко – 15-е (36), «Брентфорд» и Ярмолюк – 16-е (35).
АПЛ 2023/24. 27–28 апреля. 35-й тур
- Вест Хэм – Ливерпуль – 2:2
- Вулверхэмптон – Лутон Таун – 2:1
- Ньюкасл – Шеффилд Юнайтед – 5:1
- Манчестер Юнайтед – Бернли – 1:1
- Фулхэм – Кристал Пэлас – 1:1
- Эвертон – Брентфорд – 1:0
- Астон Вилла – Челси – 2:2
- Тоттенхэм – Арсенал – 2:3
- Борнмут – Брайтон – 3:0
- Ноттингем Форест – Манчестер Сити – 0:2
Таблица АПЛ 2023/24 после 35-го тура
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З - П
|Форма
|Очки О
|1
|Арсенал
|35
|25
|5
|5
|85 - 28
|80
|2
|Манчестер Сити
|34
|24
|7
|3
|82 - 32
|79
|3
|Ливерпуль
|35
|22
|9
|4
|77 - 36
|75
|4
|Астон Вилла
|35
|20
|7
|8
|73 - 52
|67
|5
|Тоттенхэм
|33
|18
|6
|9
|67 - 52
|60
|6
|Манчестер Юнайтед
|34
|16
|6
|12
|52 - 51
|54
|7
|Ньюкасл
|34
|16
|5
|13
|74 - 55
|53
|8
|Вест Хэм
|35
|13
|10
|12
|56 - 65
|49
|9
|Челси
|33
|13
|9
|11
|63 - 59
|48
|10
|Борнмут
|35
|13
|9
|13
|52 - 60
|48
|11
|Вулверхэмптон
|35
|13
|7
|15
|48 - 55
|46
|12
|Брайтон
|34
|11
|11
|12
|52 - 57
|44
|13
|Фулхэм
|35
|12
|7
|16
|51 - 55
|43
|14
|Кристал Пэлас
|35
|10
|10
|15
|45 - 57
|40
|15
|Эвертон
|35
|12
|8
|15
|37 - 48
|36
|16
|Брентфорд
|35
|9
|8
|18
|52 - 60
|35
|17
|Ноттингем Форест
|35
|7
|9
|19
|42 - 62
|26
|18
|Лутон Таун
|35
|6
|7
|22
|48 - 77
|25
|19
|Бёрнли
|35
|5
|9
|21
|38 - 70
|24
|20
|Шеффилд Юнайтед
|35
|3
|7
|25
|34 - 97
|16
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