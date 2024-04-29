Таблица АПЛ после побед Манчестер Сити и Арсенала, ничьей Ливерпуля

27–28 апреля состоялись матчи 35-го тура Английской Премьер-лиги 2023/24.

В центральном поединке тура «Арсенал» обыграл в лондонском дерби «Тоттенхэм» со счетом 3:2. Украинский защитник «канониров» Александр Зинченко провел весь поединок на скамейке запасных.

«Манчестер Сити» на выезде обыграл «Ноттингем Форест» 2:0. Голами у «горожан» отличились Йошко Гвардиол и Эрлинг Холанд, а два ассиста выдал Кевин де Брюйне.

«Ливерпуль» в гостях не сумел обыграть «Вест Хэм». Встреча завершилась голевой ничьей – 2:2.

«Челси» расписал мировую с «Астон Виллой» 2:2, хотя по ходу поединка проигрывал 0:2. Украинский вингер «пенсионеров» Михаил Мудрик вышел в старте команды и отыграл 90 минут, после чего был заменен на Чезаре Казадеи.

«Эвертон» минимально переиграл «Брентфорд» 1:0. Виталий Миколенко не попал в заявку «ирисок» из-за травмы, а Егор Ярмолюк вышел на поле в составе «пчел» на 78-й минуте.

«Борнмут» без украинца Ильи Забарного разгромил «Брайтон» 3:0. Сообщается, что украинский защитник заболел.

Сейчас первое место продолжает занимать «Арсенал» с Зинченко. У подопечных Микеля Артеты 80 очков. У ближайшего преследователя «Ман Сити» 79 пунктов, но и на 1 сыгранный тур меньше. Топ-3 замыкает «Ливерпуль» с 75 баллами.

На 4-й позиции располагается «Астон Вилла» (67), а на 5-й строчке идет «Тоттенхэм» (60).

«Челси» и Мудрик идут на 9-м месте (48), «Борнмут» и Забарный – 10-е (48), «Эвертон» и Миколенко – 15-е (36), «Брентфорд» и Ярмолюк – 16-е (35).

АПЛ 2023/24. 27–28 апреля. 35-й тур

Вест Хэм – Ливерпуль – 2:2

Вулверхэмптон – Лутон Таун – 2:1

– Лутон Таун – 2:1 Ньюкасл – Шеффилд Юнайтед – 5:1

– Шеффилд Юнайтед – 5:1 Манчестер Юнайтед – Бернли – 1:1

Фулхэм – Кристал Пэлас – 1:1

Эвертон – Брентфорд – 1:0

– Брентфорд – 1:0 Астон Вилла – Челси – 2:2

Тоттенхэм – Арсенал – 2:3

– 2:3 Борнмут – Брайтон – 3:0

– Брайтон – 3:0 Ноттингем Форест – Манчестер Сити – 0:2

Таблица АПЛ 2023/24 после 35-го тура