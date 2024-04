Эффект Забарного. Борнмут установил клубный рекорд по набранным очкам в АПЛ

28 апреля состоялся матч 35-го тура АПЛ между командами «Борнмут» и «Брайтон». Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.

Сейчас «вишни» располагаются на 10-м месте в таблице чемпионата Англии 2023/24 и имеют в своем активе 48 набранных очков.

Такое количество баллов является лучшим в истории клуба в элитном дивизионе Англии. Кроме того, «Борнмуту» осталось провести еще 3 тура до завершения кампании.

Несмотря на то, что украинский защитник команды Илья Забарный не попал в заявку на матч с «Брайтоном» из-за болезни, он сыграл ключевую роль для достижения этого рекорда. Забарный провел полное игровое время в 34 поединках подряд.

WHAT. A. TEAM. 😍



48 points, our NEW @premierleague record points tally 😤 pic.twitter.com/FoJqRxlUei