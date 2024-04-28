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  4. Эффект Забарного. Борнмут установил клубный рекорд по набранным очкам в АПЛ
Англия
28 апреля 2024, 20:49 |
2684
0

Эффект Забарного. Борнмут установил клубный рекорд по набранным очкам в АПЛ

«Вишни» имеют в своем активе 48 пунктов, в текущем сезоне им осталось провести 3 тура

28 апреля 2024, 20:49 |
2684
0
Эффект Забарного. Борнмут установил клубный рекорд по набранным очкам в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

28 апреля состоялся матч 35-го тура АПЛ между командами «Борнмут» и «Брайтон». Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.

Сейчас «вишни» располагаются на 10-м месте в таблице чемпионата Англии 2023/24 и имеют в своем активе 48 набранных очков.

Такое количество баллов является лучшим в истории клуба в элитном дивизионе Англии. Кроме того, «Борнмуту» осталось провести еще 3 тура до завершения кампании.

Несмотря на то, что украинский защитник команды Илья Забарный не попал в заявку на матч с «Брайтоном» из-за болезни, он сыграл ключевую роль для достижения этого рекорда. Забарный провел полное игровое время в 34 поединках подряд.

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Илья Забарный Борнмут рекорд Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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