Колос подписал игрока Албании, Русин близок к УПЛ, Забарный в ПСЖ

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 25 декабря.

1A. ЛНЗ и Металлист 1925 хотят арендовать форварда Сандерленда

Назарий Русин может вернуться в Украину

1B. ОФИЦИАЛЬНО. Колос подписал контракт с лучшим игроком Албании 2023 года

Ариналдо Ррапай присоединился к клубу из Ковалевки

1C. Серьезная проблема. Бабич пояснил, за что Черноморцу выдали трансферный бан

Одесский клуб получил наказание за долги во время предыдущего сезона

2A. Врет или нет? Эксперт пояснил, что означает прохождение Мудриком полиграфа

Дмитрий Бабелюк рассказал о ситуации с детектором лжи

2B. «Вопрос нескольких дней». Забарный близок к переходу в топ-клуб

Илья может стать игроком ПСЖ

3. Стало известно, сколько заработало Динамо в летне-осенней части еврокубков

Сумма неплохая, но собрана во многом благодаря успешным выступлениям еще на стадии квалификации

4A. Лидеры 2024 по призовым: огромная сумма Синнера. Побит ли рекорд Джоковича?

Янник заработал более 19 миллионов долларов за выступления в Туре за прошлый сезон

4B. РОДДИК – о Костюк: Как провести лучший год в карьере, когда страна в хаосе?

Энди расхвалил Марту за выступления в прошлом сезоне

5A. Фрэнк Уоррен раскритиковал чемпиона за поступок по отношению к Усику

Уоррену не понравился поступок британца Дюбуа в недавнем реванше

5B. БРЕДЛИ: «Усик не величайший в истории, остановите это дерьмо. Вы шутите?»

Экс-чемпион мира высказался о наследии украинского супертяжеловеса

5C. «Я опустошен, очевидная победа». Тренер Джошуа – об реванше Усик – Фьюри

Бен Дэвисон ждал триумфа Фьюри

6A. Чемпионат Украины. Кривонос начала соревнование с победы в спринте

Вторую строчку заняла Надежда Белкина

6B. Чемпионат Украины. Отработал на ноль. Борковский взял золото спринта

Спортсмен уверенно стартовал в соревнованиях

7A. Новый тренер, старые проблемы: Ювентус остается скучным и предсказуемым

Оцениваем «бьянконери»» под руководством Тиаго Мотты

7B. Пять экс-звезд Динамо, которые продолжают играть, хотя им уже за 35

Настало время поговорить о ветеранах «бело-синих», которые все еще продолжают кайфовать от футбола