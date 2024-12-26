ФОТО. Карвахаль и Хоселу отмечали Рождество вместе. Из-за сестер-близняшек
Очень необычная история
Футболисты сборной Испании – Дани Карвахаль и Хоселу – которые пересеклись в «Реале» в сезоне 2023/24, стали героями вирусной рождественской истории.
Многие издания принялись писать о том, что Дани и Хоселу отмечали праздник вместе из-за сестер-близняшек.
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Дани Карвахаль женат на Дафне Каньисарес, а Хоселу – на Мелани Каньисарес.
Конечно же, без пошлых шуток в комментариях не обошлось, но в целом история довольно милая и необычная:
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