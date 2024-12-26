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26 декабря 2024, 07:02 |
1053
0

ФОТО. Карвахаль и Хоселу отмечали Рождество вместе. Из-за сестер-близняшек

Очень необычная история

26 декабря 2024, 07:02 |
1053
0
ФОТО. Карвахаль и Хоселу отмечали Рождество вместе. Из-за сестер-близняшек
Instagram. Дани Карвахаль, Хоселу и сестры-близняшки

Футболисты сборной ИспанииДани Карвахаль и Хоселу – которые пересеклись в «Реале» в сезоне 2023/24, стали героями вирусной рождественской истории.

Многие издания принялись писать о том, что Дани и Хоселу отмечали праздник вместе из-за сестер-близняшек.

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Дани Карвахаль женат на Дафне Каньисарес, а Хоселу – на Мелани Каньисарес.

Конечно же, без пошлых шуток в комментариях не обошлось, но в целом история довольно милая и необычная:

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Артем Діхтяренко Источник: Instagram
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