ФОТО. Карвахаль и Хоселу отмечали Рождество вместе. Из-за сестер-близняшек

Футболисты сборной Испании – Дани Карвахаль и Хоселу – которые пересеклись в «Реале» в сезоне 2023/24, стали героями вирусной рождественской истории.

Многие издания принялись писать о том, что Дани и Хоселу отмечали праздник вместе из-за сестер-близняшек.

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Дани Карвахаль женат на Дафне Каньисарес, а Хоселу – на Мелани Каньисарес.

Конечно же, без пошлых шуток в комментариях не обошлось, но в целом история довольно милая и необычная: