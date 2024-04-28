Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Гвардиола заменил голкипера. Манчестер Сити переиграл аутсайдера АПЛ
Чемпионат Англии
Ноттингем Форест
28.04.2024 18:30 – FT 0 : 2
Манчестер Сити
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
28 апреля 2024, 20:31 | Обновлено 28 апреля 2024, 20:34
3315
2

Гвардиола заменил голкипера. Манчестер Сити переиграл аутсайдера АПЛ

Горожане одолели Ноттингем Форест 2:0 и продолжают погоню за Арсеналом

28 апреля 2024, 20:31 | Обновлено 28 апреля 2024, 20:34
3315
2
Гвардиола заменил голкипера. Манчестер Сити переиграл аутсайдера АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

28 апреля состоялся матч 35-го тура Английской Премьер-лиги 2023/24 между командами «Ноттингем Форест» и «Манчестер Сити». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

Первый гол в поединке на 32-й минуте забил хорватский защитник Йошко Гвардиол.

На 71-й звездный норвежский форвард Эрлинг Холанд удвоил преимущество «горожан». Дважды на своих партнеров ассистировал Кевин де Брюйне.

В перерыве наставник «Ман Сити» Жузеп Гвардиола заменил бразильского голкипера Эдерсона на Штефана Ортегу из-за травмы.

«Ман Сити» сейчас занимает второе место в таблице чемпионата Англии с 79 очками. У лидера «Арсенала» 80 пунктов, но на 1 сыгранный тур больше.

АПЛ 2023/23. 35-й тур. 28 апреля

Ноттингем Форест – Манчестер Сити – 0:2

Голы: Гвардиол, 32, Холанд, 71

ФОТО. Травма Эдерсона

Таблица АПЛ 2023/24 после 35-го тура

Команда Игры И В Н П З - П Форма Очки О
1 Арсенал 35 25 5 5 85 - 28 80
2 Манчестер Сити 34 24 7 3 82 - 32 79
3 Ливерпуль 35 22 9 4 77 - 36 75
4 Астон Вилла 35 20 7 8 73 - 52 67
5 Тоттенхэм 33 18 6 9 67 - 52 60
6 Манчестер Юнайтед 34 16 6 12 52 - 51 54
7 Ньюкасл 34 16 5 13 74 - 55 53
8 Вест Хэм 35 13 10 12 56 - 65 49
9 Челси 33 13 9 11 63 - 59 48
10 Борнмут 35 13 9 13 52 - 60 48
11 Вулверхэмптон 35 13 7 15 48 - 55 46
12 Брайтон 34 11 11 12 52 - 57 44
13 Фулхэм 35 12 7 16 51 - 55 43
14 Кристал Пэлас 35 10 10 15 45 - 57 40
15 Эвертон 35 12 8 15 37 - 48 36
16 Брентфорд 35 9 8 18 52 - 60 35
17 Ноттингем Форест 35 7 9 19 42 - 62 26
18 Лутон Таун 35 6 7 22 48 - 77 25
19 Бёрнли 35 5 9 21 38 - 70 24
20 Шеффилд Юнайтед 35 3 7 25 34 - 97 16
Полная таблица
По теме:
Король вернулся! Список бомбардиров АПЛ 2023/24 после 35-го тура
Тоттенхэм – Арсенал – 2:3. Как Артета и Ко чуть не отдали матч. Видео голов
Эффект Забарного. Борнмут установил клубный рекорд по набранным очкам в АПЛ
Манчестер Сити Ноттингем Форест Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Жузеп Гвардиола Йошко Гвардиол Эрлинг Холанд Кевин де Брюйне Эдерсон Штефан Ортега травма
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

СУДАКОВ: «У Шахтера осталось 5 матчей. Каждая игра как финальная»
Футбол | 28 апреля 2024, 17:39 12
СУДАКОВ: «У Шахтера осталось 5 матчей. Каждая игра как финальная»
СУДАКОВ: «У Шахтера осталось 5 матчей. Каждая игра как финальная»

Полузащитник «горняков» рассказал о победе над ЛНЗ Черкассы

Барса хочет заменить легенду звездой сборной Украины. Цена вопроса – 30 млн
Футбол | 27 апреля 2024, 20:57 10
Барса хочет заменить легенду звездой сборной Украины. Цена вопроса – 30 млн
Барса хочет заменить легенду звездой сборной Украины. Цена вопроса – 30 млн

Артем Довбик летом может стать игроком «Барселоны»

Третья ракетка мира остановила Ястремскую на супертурнире в Мадриде
Теннис | 27.04.2024, 22:26
Третья ракетка мира остановила Ястремскую на супертурнире в Мадриде
Третья ракетка мира остановила Ястремскую на супертурнире в Мадриде
Анчелотти признался, сможет ли Куртуа сыграть в ЛЧ против Баварии
Футбол | 27.04.2024, 22:51
Анчелотти признался, сможет ли Куртуа сыграть в ЛЧ против Баварии
Анчелотти признался, сможет ли Куртуа сыграть в ЛЧ против Баварии
ОФИЦИАЛЬНО. Колос назначил нового коуча. Вишняк станет вице-президентом
Футбол | 28.04.2024, 20:05
ОФИЦИАЛЬНО. Колос назначил нового коуча. Вишняк станет вице-президентом
ОФИЦИАЛЬНО. Колос назначил нового коуча. Вишняк станет вице-президентом
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Cruyff
Отут Холанд порішав, красень, але все одно тепер мало забиває, навіть аутсайдерам. 
У важливих матчах цей хлопець кудись зникає. 
Ответить
0
pol-55
*..3-2 на користь гостей..*???НФ-МС,чи Арс-ТОтем *какая разница*
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стал известен первый клуб, который вышел из Первой лиги в УПЛ 2024/25
Стал известен первый клуб, который вышел из Первой лиги в УПЛ 2024/25
27.04.2024, 15:59 2
Футбол
Стал известен первый клуб, который вышел из Чемпионшипа в АПЛ 2024/25
Стал известен первый клуб, который вышел из Чемпионшипа в АПЛ 2024/25
27.04.2024, 01:00 2
Футбол
Новый шанс сборной Украины. Анонс чемпионата мира по хоккею
Новый шанс сборной Украины. Анонс чемпионата мира по хоккею
27.04.2024, 12:15 5
Хоккей
ФОТО. Легенда Динамо отпраздновал день рождения с красавицей-женой
ФОТО. Легенда Динамо отпраздновал день рождения с красавицей-женой
26.04.2024, 17:21 48
Футбол
Определены полуфиналисты Кубка Азии U-23. Кто попадет для Украины на ОИ?
Определены полуфиналисты Кубка Азии U-23. Кто попадет для Украины на ОИ?
27.04.2024, 07:55
Футбол
Договорной матч в украинском футболе? В УАФ начали официальную проверку
Договорной матч в украинском футболе? В УАФ начали официальную проверку
26.04.2024, 21:16 25
Футбол
ЧМ по хоккею. Сборная Украины стартовала с разгромной победы
ЧМ по хоккею. Сборная Украины стартовала с разгромной победы
27.04.2024, 21:52 29
Хоккей
Днепр-1 – Динамо – 1:2. Безумная развязка с удалением. Видео голов и обзор
Днепр-1 – Динамо – 1:2. Безумная развязка с удалением. Видео голов и обзор
27.04.2024, 16:45
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем