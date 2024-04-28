Гвардиола заменил голкипера. Манчестер Сити переиграл аутсайдера АПЛ
Горожане одолели Ноттингем Форест 2:0 и продолжают погоню за Арсеналом
28 апреля состоялся матч 35-го тура Английской Премьер-лиги 2023/24 между командами «Ноттингем Форест» и «Манчестер Сити». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.
Первый гол в поединке на 32-й минуте забил хорватский защитник Йошко Гвардиол.
На 71-й звездный норвежский форвард Эрлинг Холанд удвоил преимущество «горожан». Дважды на своих партнеров ассистировал Кевин де Брюйне.
В перерыве наставник «Ман Сити» Жузеп Гвардиола заменил бразильского голкипера Эдерсона на Штефана Ортегу из-за травмы.
«Ман Сити» сейчас занимает второе место в таблице чемпионата Англии с 79 очками. У лидера «Арсенала» 80 пунктов, но на 1 сыгранный тур больше.
АПЛ 2023/23. 35-й тур. 28 апреля
Ноттингем Форест – Манчестер Сити – 0:2
Голы: Гвардиол, 32, Холанд, 71
ФОТО. Травма Эдерсона
Таблица АПЛ 2023/24 после 35-го тура
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З - П
|Форма
|Очки О
|1
|Арсенал
|35
|25
|5
|5
|85 - 28
|80
|2
|Манчестер Сити
|34
|24
|7
|3
|82 - 32
|79
|3
|Ливерпуль
|35
|22
|9
|4
|77 - 36
|75
|4
|Астон Вилла
|35
|20
|7
|8
|73 - 52
|67
|5
|Тоттенхэм
|33
|18
|6
|9
|67 - 52
|60
|6
|Манчестер Юнайтед
|34
|16
|6
|12
|52 - 51
|54
|7
|Ньюкасл
|34
|16
|5
|13
|74 - 55
|53
|8
|Вест Хэм
|35
|13
|10
|12
|56 - 65
|49
|9
|Челси
|33
|13
|9
|11
|63 - 59
|48
|10
|Борнмут
|35
|13
|9
|13
|52 - 60
|48
|11
|Вулверхэмптон
|35
|13
|7
|15
|48 - 55
|46
|12
|Брайтон
|34
|11
|11
|12
|52 - 57
|44
|13
|Фулхэм
|35
|12
|7
|16
|51 - 55
|43
|14
|Кристал Пэлас
|35
|10
|10
|15
|45 - 57
|40
|15
|Эвертон
|35
|12
|8
|15
|37 - 48
|36
|16
|Брентфорд
|35
|9
|8
|18
|52 - 60
|35
|17
|Ноттингем Форест
|35
|7
|9
|19
|42 - 62
|26
|18
|Лутон Таун
|35
|6
|7
|22
|48 - 77
|25
|19
|Бёрнли
|35
|5
|9
|21
|38 - 70
|24
|20
|Шеффилд Юнайтед
|35
|3
|7
|25
|34 - 97
|16
Full time. pic.twitter.com/YwkMYGtFb7— Nottingham Forest (@NFFC) April 28, 2024
FULL-TIME | Three more points! ➕3️⃣— Manchester City (@ManCity) April 28, 2024
🌳 0-2 #ManCity | @okx pic.twitter.com/bcp2onKxZx
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Полузащитник «горняков» рассказал о победе над ЛНЗ Черкассы
Артем Довбик летом может стать игроком «Барселоны»
У важливих матчах цей хлопець кудись зникає.