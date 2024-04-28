28 апреля состоялся матч 35-го тура Английской Премьер-лиги 2023/24 между командами «Ноттингем Форест» и «Манчестер Сити». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

Первый гол в поединке на 32-й минуте забил хорватский защитник Йошко Гвардиол.

На 71-й звездный норвежский форвард Эрлинг Холанд удвоил преимущество «горожан». Дважды на своих партнеров ассистировал Кевин де Брюйне.

АПЛ 2023/23. 35-й тур. 28 апреля

Ноттингем Форест – Манчестер Сити – 0:2

Голы: Гвардиол, 32, Холанд, 71

Видео голов и обзор матча: