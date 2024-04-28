28.04.2024 18:30 – FT 0 : 2
Англия28 апреля 2024, 23:24 | Обновлено 29 апреля 2024, 00:40
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Ноттингем Форест – Манчестер Сити – 0:2. Как забил Холанд. Видео голов
Смотрите виедообзор матча 35-го тура АПЛ 2023/24
28 апреля 2024, 23:24 | Обновлено 29 апреля 2024, 00:40
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28 апреля состоялся матч 35-го тура Английской Премьер-лиги 2023/24 между командами «Ноттингем Форест» и «Манчестер Сити». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.
Первый гол в поединке на 32-й минуте забил хорватский защитник Йошко Гвардиол.
На 71-й звездный норвежский форвард Эрлинг Холанд удвоил преимущество «горожан». Дважды на своих партнеров ассистировал Кевин де Брюйне.
АПЛ 2023/23. 35-й тур. 28 апреля
Ноттингем Форест – Манчестер Сити – 0:2
Голы: Гвардиол, 32, Холанд, 71
Видео голов и обзор матча:
События матча
71’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Манчестер Сити).
32’
ГОЛ ! Мяч забил Йошко Гвардиол (Манчестер Сити).
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