Король вернулся! Список бомбардиров АПЛ 2023/24 после 35-го тура

28 апреля завершились все матчи 35-го тура Английской Премьер-лиги 2023/24.

Звездный норвежский форвард Эрлинг Холанд отличился забитым мячом за «Манчестер Сити» в ворота «Ноттингем Форест» (0:2).

Для него этот гол стал 21-м в текущем сезоне чемпионата Англии. Такой показатель позволяет Холанду лидировать в списке бомбардиров АПЛ 2023/24. На счету Эрлинга также 5 ассситов.

На 2-й позиции располагается Коул Палмер из «Челси», который в поединке с «Астон Виллой» (2:2) отыграл 64 минуты, но не сумел отличиться.

3–4-е места делят Олли Уоткинс («Астон Вилла») и Александер Исак («Ньюкасл»). У них по 19 голов. Топ-5 замыкает нападающий «Борнмута» Доминик Соланке с 18 забитыми мячами.

Список бомбардиров АПЛ 2023/24 после 35-го тура: