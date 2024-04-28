28 апреля на «Сити Граунд» пройдет матч 35-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Ноттингем Форест» встретится с «Манчестер Сити». Поединок начнется в 18:30 по киевскому времени.

Ноттингем Форест

Команда и так проводила непростой, классически второй сезон в английском футболе. И не зря перед Новым годом даже сменили Стива Купера, менеджера, который неожиданно поднял, а потом и удержал лесников в Премьер-Лиге. У его преемника, Нуну Эшпириту Санту, был неплохой старт, но потом результаты упали. Еще и чиновники следом за Эвертоном решили наказать второгодку АПЛ, который и правда в 2022/2023 подписывал новичков пачками, не особенно считаясь с балансом расходов и доходов. Благо, что с середины марта удавалось брать очки регулярно. Пусть и в основном в формате ничьих, но Фулхэм обыграли. А вот Эвертону уступили по делу, после чего начали не характерный для Туманного Альбиона скандал с нападками на судей - это им симпатий не добавило точно.

Манчестер Сити

Клуб не смог повторить свое прошлогоднее достижение. Победитель прошлой Лиги чемпионов, на этот раз англичане остановились в четвертьфинале. Да, они были не слабее мадридского Реала, сыграв оба поединка вничью, а дома так и просто осадив штрафную Лунина после пропущенного. Но в итоге Андрей пропустил только после расстрельного удара Де Брюйне, и отразил 2 послематчевых пенальти - такого хватило, чтобы в полуфинал отправились сливочные. Сразу после этого подопечные Гвардиолы отправились на Уэмбли бороться за выход в финал кубка с Челси. Там фаворит играл откровенно плохо, но нереализация у соперника и гол Бернарду Силвы дали нужный результат. В Премьер-Лиге же осечки в середине апреля одновременно и Арсенала, и Ливерпуля позволили вернуть единоличное лидерство. Но все же с Брайтоном играли только в четверг, благо, что обойма широка и можно найти достаточно свежий вариант сильного состава.

Статистика личных встреч

Чуть больше года назад, в феврале, лесники закончили поединок вничью с горожанами. Но оба остальных матча после подъема из Чемпионшипа они проиграли.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что у принимающей стороны нет шансов. Но она обязана хотя бы пытаться бороться, что сулит зрелищный поединок. Ставим на тотал больше 3,0 голов (коэффициент - 1,86).