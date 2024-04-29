Жузеп ГВАРДИОЛА: «Против Ноттингема на выезде всегда сложно играть»

Тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола поделился эмоции от тяжелой победы над «Ноттингем Форест» (2:0) в матче АПЛ. Специалист признал, что на стадионе «лесников» всем тяжело, а также отметил стостояние газона.

«Это было очень сложно. Было не просто, но мы знали, что так и будет. Есть ощущение, что мы играли в Брайтоне всего пару часов назад, так что в этой лиге всегда сложно. «Ливерпуль» выиграл на этом стадионе на 99-й минуте, «Арсенал» победил 2:1, так что здесь всегда тяжело. Нам пришлось серьезно поработать, но в итоге мы на это согласны.

Мы очень хорошо защищали штрафную, особенно Аканджи, Аке и Гвардиол. На протяжении последнего получаса, когда Бернарду сместился в центр к Ковачичу, мы лучше контролировали игру. Мы команда, которая выживает с мячом.

Не думаю, что «Арсенал» еще будет терять очки. Это похоже на ситуацию с «Ливерпулем» в прошлом. У нас осталось 4 матча, это похоже на восхождение на высокую гору. Если мы сыграем вничью, то не выиграем чемпионат.

У нас много матчей, мы знали, что сегодня будет сложно по многим причинам. Но мы принимаем эту победу и идем дальше. В определенные моменты нам приходилось страдать. Нам повезло, что газон был совершенно сухой, из-за этого соперник упустил некоторые моменты. Нам повезло, что поле было в таком состоянии», – заявил главный тренер «Манчестер Сити».