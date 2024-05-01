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Украина. Премьер лига
01 мая 2024, 14:20 | Обновлено 01 мая 2024, 14:49
1940
0

Динамо Киев – Верес. Стали известны стартовые составы

Перенесенный матч 5-го тура УПЛ начнется в 15:30

01 мая 2024, 14:20 | Обновлено 01 мая 2024, 14:49
1940
0
Динамо Киев – Верес. Стали известны стартовые составы
Стадион имени Валерия Лобановского

Сегодня, 1 мая, «Динамо» Киев на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского в перенесенном матче 5-го тура Украинской Премьер-лиги примет ривненский «Верес». Начало матча - в 15:30 по киевскому времени. Сейчас команды занимают 2-е и 14-е места в турнирной таблице соответственно.

Стали известны стартовые составы команд Александра Шовковского и Олега Шандрука на матч:

«Динамо» Киев: Бущан, Дубинчак, Попов, Михавко, Караваев, Бражко, Буяльский, Кабаев, Волошин, Ярмоленко, Ванат.

«Верес»: Ющишин, Гакман, Мельник, Вовченко, Смиян, Банада, Клец, Кухарук, Шастал, Шарай, Гайдучик.

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Верес Ровно Украинская Премьер-лига Динамо - Верес стартовые составы
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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