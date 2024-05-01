Динамо Киев – Верес. Стали известны стартовые составы

Сегодня, 1 мая, «Динамо» Киев на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского в перенесенном матче 5-го тура Украинской Премьер-лиги примет ривненский «Верес». Начало матча - в 15:30 по киевскому времени. Сейчас команды занимают 2-е и 14-е места в турнирной таблице соответственно.

Стали известны стартовые составы команд Александра Шовковского и Олега Шандрука на матч:

«Динамо» Киев: Бущан, Дубинчак, Попов, Михавко, Караваев, Бражко, Буяльский, Кабаев, Волошин, Ярмоленко, Ванат.

«Верес»: Ющишин, Гакман, Мельник, Вовченко, Смиян, Банада, Клец, Кухарук, Шастал, Шарай, Гайдучик.