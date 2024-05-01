Звезды футбола и журналисты сыграли в благотворительном матче

30 апреля на столичном стадионе «Локомотив», который пострадал от вражеской агрессии, состоялся благотворительный футбольный матч «Кубок Чемпионов», посвященный Всеукраинскому дню футбола.

За главный приз боролись «Звезды украинского футбола» и «Сборная журналистов Украины».

Организатором футбольного матча выступило: ИА «Центр новостей».

Генеральный медиапартнер: XSPORT.

Информационные партнеры: телеканалы Прямой и Xsport, издания: FootBoom, Sport.ua, Football.ua, Трибуна, Украинский футбол, FootballHub, 1927.kiev.ua и 4 студия.

Спонсоры матча: Сеть аптек «Подорожник» и ФК «Колос».

Сборная звезд украинского футбола:

1. Всеволод Романенко, 4. Андрей Конюшенко, 13. Дмитрий Пинчук, 16. Михаил Стельмах, 9. Олег Саленко, 14. Юрий Грицына, 8. Александр Алиев, 17. Сергей Люлька, 3. Иван Богатырчук, 5. Виктор Мороз, 11. Константин Бабич, 15. Роман Пахолюк, 7. Владимир Лысенко, 10. Владимир Чабан (Друзья «Динамо», воины ВСУ), 19. Мартын Погосян (Друзья «Динамо», воины ВСУ).

Тренеры команды: Виктор Леоненко, Сергей Коновалов.

Сборная журналистов Украины:

Ярослав Твардовский (ИА Центр новостей), Виктор Медвидь (телеканал Прямой), Александр Пузик (Football.ua), Эльдар Шульга (Football.ua), Юрий Габовда (футбольный эксперт), Александр Ващук (телеканал Эспрессо), Александр Мельниченко (FootballHub), Роман Куплевацкий (FootballHub), Илья Дудка (FootballHub), Сергей Цыба (Sport.ua), Анатолий Анатолич (Зе Интервьюер), Максим Корзун (UA Первый), Дмитрий Денков (Экономическая правда), Игорь Бондаренко (Динамо ТВ), Богдан Машай (Мы - Украина).

Играющие тренеры команды, легенды украинского футбола: Андрей Воробей, Игорь Жабченко.

Президент сборной журналистов Украины – Ольга Витак, шеф-редактор ИА «Центр новостей».

Перед принципиальным поединком своими мыслями поделились участники мероприятия:

Тарас Коляда (СЕО сети аптек «Подорожник»):

«Для нас большая честь быть спонсором этого благотворительного матча. Ведь мы поддерживаем украинский спорт и его развитие. Помощь деткам, которую они получили благодаря этому матчу, является очень благородной целью. Спасибо организаторам, что мы смогли приобщиться к этому доброму делу. Пусть у детей будет хорошее настроение и удовольствие от спортивных подарков и снаряжения», - отметил Тарас Коляда.

Владимир Генинсон (вице-президент ФК «Колос»):

«Хочу пожелать скорейшей победы нашей стране. Горжусь, что «Колос» стал частью сегодняшнего события и также присоединился к помощи нашим детишкам. Фонд Андрея Засухи и ФК Колос Ковалевка заботятся не только о спортивной составляющей, но и гуманитарной. Будут счастливыми наши дети, будет счастливой и успешной и наша страна.

Виктор Леоненко (легенда «Динамо»):

«На игру должны приехать 52 детей-переселенцев - для нас это большая мотивация. Также эту игру хотим посвятить памяти выдающегося игрока и тренера Михаила Фоменко, который вчера, к сожалению, оставил нас... Жаль, что сейчас такие матчи проходят без зрителей. Самая главная цель - помочь детям, всем чем можем. Также это возможность увидеть друг друга – сейчас это бывает редко».

Андрей Воробей (легенда «Шахтера»):

«Интересно играть против команды Леоненко или «Динамо» - поэтому для меня это принципиальная игра, которую я никак не мог пропустить. Плюс играем для детей-переселенцев, я сам из Донбасса и хорошо понимаю, что это такое оставить родной дом»

Государственный Гимн Украины исполнила украинская певица, автор песен и участница Голос Страны – Анастасия Гетьман.

Ливень голов, хет-трики и пенальти

Матчу предшествовала минута молчания памяти Михаила Ивановича Фоменко.

Это был поединок, в котором обе команды действовали результативно и бескомпромиссно. Звезды футбола задавали темп игре и первыми достигли успеха: трехходовка Алиев – Люлька – Бабич завершилась результативным ударом последнего. Но журналисты мгновенно организовали ответ, Шульга убежал один на один с Романенко, обыграл голкипера, но сам завершать не стал, а отпасовал на Пузика – 1:1.

Паритет в счете длился недолго, мастера футбола попытались нокаутировать соперника. Алиев реализовал 11-метровый, заработанный Лысенко (Твардовский угадал направление удара, но до мяча не дотянулся). И почти сразу Алиев записал на свой счет еще и результативный пас, а Лысенко довел счет до 3:1.

За дело взялся Воробей, которой с передачи Габовды сократил отставание, но почти мгновенно Бабич забил ударом головой и снова довел преимущество своей команды до комфортного – 4:2. Перед перерывом Шульга заработал пенальти, который реализовал Габовда. 4:3 – итог первой половины игры.

В начале второго тайма тот же Шульга снова убежал от защитников, оформил дубль и сравнял счет – 4:4.

В оставшееся время соперники продолжили обмениваться результативными ударами. У звезд футбола забивали Пахолюк, Люлька, Лысенко (дважды) и Бабич.

Но и работники СМИ, которых вдохновила невероятная игра голкипера Твардовского на последнем рубеже - однажды Ярослав потянул два подряд удара от Алиева, который пробивал почти в упор (!) – держали удар.

Бондаренко, Воробей, Шульга (дважды) и Габовда были точными и финальный свисток засвидетельствовал ничью в основное игровое время - 9:9!

Кубковый формат предусматривал пробитие серии пенальти, в которой лучше с нервами справились журналисты (видимо, меньше давил груз ответственности). К тому же настроение звездам несколько испортил Алиев, который первым исполнял 11-метровый, но в ворота не попал.

3:2 – серия пенальти осталась за Сборной журналистов, которая стала обладателем Кубка чемпионов!

Капитан Сборной журналистов Украины Юрий Габовда (справа) с Кубком

Звезды украинского футбола – Сборная журналистов Украины - 9:9 (по пенальти - 2:3)

Голы: Бабич 4, 30, 58, Алиев с пен 11, Лысенко 16, 45, 61, Пахолюк 41, Люлька 44, – Пузик 6, Воробей 25, 53 Габовда 31, с пенальти, 62, Шульга, 37, 55, 63, Бондаренко 52

Ольга Витак, (президент сборной журналистов Украины, главный редактор ИА «Центр новостей»):

«Спасибо, что, несмотря на все препятствия и испытания, вы снова собираетесь, чтобы сыграть ради нашего будущего - наших детей. Отдельная благодарность спонсорам матча: сети аптек «Подорожник», Тарасу Коляде и футбольному клубу «Колос» Андрею Засухе, которые подставили плечо и помогли организовать этот благотворительный матч, купить детям футбольную форму и спортивное снаряжение. Сегодня Кубок достался журналистам, но нужно помнить, что каждая из таких встреч завершается победой именно детишек, которые, благодаря вашей помощи, получают спортивные подарки, а также возможность заниматься спортом на новых площадках».

Друзья, продолжается сбор средств для строительства и установки детско-спортивной площадки в Доме ребенка №1 г. Львова, где проживают дети-сироты из Восточной Украины.

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