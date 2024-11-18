ФК Маэстро – победитель турнира Медикап-2024

17 ноября в Киеве, на УТК имени Банникова, прошел ежегодный благотворительный футбольный турнир «Медикап-2024».

Соревнование приурочено ко Дню работников радио, телевидения и связи.

«Медикап-2024» дал начало новому благотворительному сбору на строительство футбольного поля и игровой площадки для детей-инвалидов Житомирского дома ребенка.

За победу в турнире сразилось восемь команд, а именно: Sport.ua, FootballHub, Сборная комментаторов Украины, Радио «Чемпион», ФК «Маэстро», Сборная звезд кино, Сборная комиков Украины и Сборная журналистов Украины.

Как итог, в финальной дуэли за золото победила команда «Маэстро», которая со счетом 7:2 обыграла Сборную журналистов Украины.

Результаты турнира: