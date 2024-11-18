ФК Маэстро – победитель турнира Медикап-2024
В Киеве состоялся благотворительный турнир по футболу
17 ноября в Киеве, на УТК имени Банникова, прошел ежегодный благотворительный футбольный турнир «Медикап-2024».
Соревнование приурочено ко Дню работников радио, телевидения и связи.
«Медикап-2024» дал начало новому благотворительному сбору на строительство футбольного поля и игровой площадки для детей-инвалидов Житомирского дома ребенка.
За победу в турнире сразилось восемь команд, а именно: Sport.ua, FootballHub, Сборная комментаторов Украины, Радио «Чемпион», ФК «Маэстро», Сборная звезд кино, Сборная комиков Украины и Сборная журналистов Украины.
Как итог, в финальной дуэли за золото победила команда «Маэстро», которая со счетом 7:2 обыграла Сборную журналистов Украины.
Результаты турнира:
- 1. «Маэстро»
- 2. Сборная журналистов Украины
- 3. Сборная комиков Украины
- 4. Радио «Чемпион»
- 5. Сборная комментаторов Украины
- 6. Sport.ua
- 7. Сборная звезд кино
- 8. FootballHub
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Майк проиграл шоумену единогласным решением судей
Легендарный британец оценил форму Майка