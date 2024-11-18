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18 ноября 2024, 04:56 | Обновлено 18 ноября 2024, 05:00
114
0

ФК Маэстро – победитель турнира Медикап-2024

В Киеве состоялся благотворительный турнир по футболу

18 ноября 2024, 04:56 | Обновлено 18 ноября 2024, 05:00
114
0
ФК Маэстро – победитель турнира Медикап-2024

17 ноября в Киеве, на УТК имени Банникова, прошел ежегодный благотворительный футбольный турнир «Медикап-2024».

Соревнование приурочено ко Дню работников радио, телевидения и связи.

«Медикап-2024» дал начало новому благотворительному сбору на строительство футбольного поля и игровой площадки для детей-инвалидов Житомирского дома ребенка.

За победу в турнире сразилось восемь команд, а именно: Sport.ua, FootballHub, Сборная комментаторов Украины, Радио «Чемпион», ФК «Маэстро», Сборная звезд кино, Сборная комиков Украины и Сборная журналистов Украины.

Как итог, в финальной дуэли за золото победила команда «Маэстро», которая со счетом 7:2 обыграла Сборную журналистов Украины.

Результаты турнира:

  • 1. «Маэстро»
  • 2. Сборная журналистов Украины
  • 3. Сборная комиков Украины
  • 4. Радио «Чемпион»
  • 5. Сборная комментаторов Украины
  • 6. Sport.ua
  • 7. Сборная звезд кино
  • 8. FootballHub

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благотворительные матчи сборная журналистов Украины Sport.ua FootballHub стадион УТК им. Банникова
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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